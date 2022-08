Oroscopo di oggi: il segno fortunato di sabato 6 agosto

L’oroscopo di oggi si apre con un segno che stiamo imparando a conoscere sempre di più, dalle mille sfaccettature ma molto, molto intrigante. Parliamo della Bilancia e del suo lasciar scorrere le cose…fino a un certo punto! Oggi è un sabato di (ri)scoperte per questo segno che domina l’oroscopo e lascia tutti con la voglia di fare altrettanto.

Quale sarà l’aspetto veramente top del segno fortunato del giorno? Scopritelo continuando a leggere.

Bilancia, vai alla scoperta di te stessa

Le catene di un amore sbagliato e senza sprint ti hanno intrappolata per troppo tempo, amica Bilancia, ma con l’estate è tornata la voglia di mostrare a tutti la tua bellezza e forza. Di mostrare te stessa, al completo.

Ci sarà qualcuno che percepirà le vibrazioni della tua anima, in questo sabato di inizio agosto, e magari ti verrà a cercare. Ora che sei felicemente single perché non riprendi in mano le cose che hai lasciato in sospeso in questi anni e riscopri la tua meravigliosa essenza?

Fossi in te darei un’occhiata all’estetica galactic, che con i suoi tessuti scintillanti ti trasformerà da vera regina dei party estivi: proprio quello che ti ci vuole!

