Oroscopo di oggi: il segno fortunato di venerdì 5 agosto

Abbiamo a che fare con una vera e propria recidiva del primo posto, amiche belle. La carissima Bilancia non vuole cedere la medaglia d’oro a nessun altro, al contrario le stelle sembrano favorirla ogni giorno di più.

A questo punto viene da chiedersi quale sia il segreto del suo successo: scopriamolo insieme nell’oroscopo del segno fortunato di oggi, venerdì 5 agosto 2022.

Sorprendente Bilancia: hai raggiunto il successo

Oggi è la giornata perfetta per fare due conti, amica Bilancia. Dal tuo portafogli non escono più le farfalline solitarie, al contrario inizia a intravedersi una parvenza di tranquillità economica che ti fa stare già più tranquilla.

Oltre a questo, il lavoro va a gonfie vele e sarà possibile per te ricevere un’offerta o una promozione, qualcosa insomma che ti farà brillare gli occhi di gioia. L’amore è l’aspetto più incerto di questo tuo giorno top, ma niente di cui preoccuparsi, solo un po’ di stanchezza: con questo caldo come pensi di non essere fiacca?

Oroscopo di oggi venerdì 5 agosto 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

