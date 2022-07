Oroscopo di oggi: il segno fortunato di domenica 31 luglio

Che domenica bestiale, care amiche della Bilancia! Siete voi a essere il segno fortunato dell’ultimo giorno di luglio e una conclusione migliore di questa per un mese super hot non poteva esserci. Oroscopo o no, oggi voi sareste comunque state al primo posto, fosse anche solo per la forza di volontà che tenta e ritenta ve l’ha fatta avere vinta, infine!

Per sapere tutti i succulenti dettagli di questo oroscopo del segno fortunato di domenica 31 luglio continuate a leggere!

Bilancia, ogni vostro desiderio è un ordine

Dolcissime Bilancia, questa è la vostra giornata e basta guardarvi per capire che lo sapete perfettamente. Siete riuscite ad arrivare là dove non credevate nemmeno di poter sperare di essere: con tutte le carte in regola per una lunga e duratura felicità.

Sì, stiamo parlando di amore. E sì, siete veramente fortunate. Sapete perché? Perché conquistare passo dopo passo l’uomo che avete sempre voluto, quello che non vi guardava o che vi vedeva solo come un’amica, è un risultato eccezionale! Con la vostra presenza siete riuscite a rendervi indispensabili e la dolcezza, la pazienza e la costanza che avete dimostrato vengono ripagate abbondantemente.

Siamo felici per voi, vi meritate un angoletto di serenità in questo mondo fatto di illusioni.

