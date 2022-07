Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 24 luglio 2022

Amiche belle, la domenica è nata per crogiolarsi nel relax e ricaricare le pile in vista di una nuova settimana. C’è però chi proprio non riesce a stare fermo e vuole a tutti i costi rendere indimenticabile anche questa giornata: sì stiamo parlando di voi, Bilancia! Siete il segno fortunato del giorno e vi aspettano grandi cose, provare per credere.

Curiose di saperne di più? Continuate a leggere il nostro oroscopo del segno fortunato di domenica 24 luglio.

Le donne Bilancia sono le più fortunate, parola di zodiaco!

Frenetica Bilancia oggi sprizzi gioia da ogni poro e sembri avere l’argento vivo addosso, fosse anche solo dal punto di vista mentale perché, diciamolo, questo caldo non fa partecipare troppo il corpo! Però hai voglia di fare tante cose e vuoi passare questa domenica con la tua famiglia in un modo un po’ diverso dal solito tran tran.

Che ne dici di una gita in un parco avventura? Tra il fresco della montagna, i ponti tibetani e una bella birra ghiacciata ci sarà da divertirsi sicuramente! Inoltre, cosa da non sottovalutare: rigenererai la mente e il corpo. Niente di meglio, infatti, che un po’ di sano esercizio fisico per scaricare tensioni accumulate e prepararsi al lunedì.

