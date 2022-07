Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 23 luglio 2022

Largo alla creatività e all’estro in questo sabato bollente di luglio! Il segno fortunato del giorno è, infatti, l’Acquario e tenerlo fermo sarà una vera mission impossible. Mille idee gli frullano nella testa e mille sogni attendono solo di essere progettati…ce la farà a realizzare tutto?

Scoprite di più continuando a leggere il nostro oroscopo del segno fortunato di oggi, sabato 23 luglio 2022!

Acquario, lascia agli altri la razionalità e perditi nei sogni

Carissima amica Acquario, non serve che ti diciamo che il tuo segno è uno dei più imprevedibili, geniali, intelligenti e creativi dell’intero oroscopo. Oggi più che mai questo tuo carattere sfaccettato viene a galla e ti permette di lasciarti andare a voli pindarici e arabeschi concettuali.

Hai per la testa davvero tantissimi progetti, alcuni possibili, altri probabilmente irrealizzabili ma, ehi, il tuo unico limite è il cielo e oggi è limpido come il Gin Lemon con cui festeggerai stasera!

Il nostro consiglio per dare sfogo a tutta questa energia creativa? Butta giù idee, pensieri, riflessioni, appunti, scarabocchi, disegnini e tutto ciò che ti viene in mente. Ne uscirà di sicuro qualcosa di buono.

Oroscopo di oggi sabato 23 luglio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Non sei il segno fortunato di oggi? Clicca sul tuo oroscopo sotto e scopri come andrà la giornata e qual è l’outfit più adatto per te!

Amore, lavoro, soldi e salute: arrivederci a domani con l’oroscopo quotidiano di PourFemme!