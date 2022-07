Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 22 luglio 2022

Quante cose cambiano in poco tempo! Amori che finiscono, altri che nascono, amicizie che sembravano eterne e che rivelano altarini scomodi. Ma anche lavori precari che si trasformano o altri che arrivano quando si erano perse le speranze. Insomma, sono giorni di grande scompiglio, sarà forse colpa di Venere?

Chiediamolo al segno fortunato del giorno, quello che più di tutti oggi vive un vero e proprio stravolgimento. Scoprite di chi parliamo!

Ma prima scoprite anche i segni fortunati di…

Inizia finalmente l’estate per il Cancro: Venere porta l’amore

Sei il non plus ultra del romanticismo, cara Cancro, lo sai tu e lo sappiamo noi. Ed è proprio il tuo punto di forza, anche se a volte ti sembra di essere troppo sensibile e assorbire tutto in modo troppo profondo. Oggi sei una donna nuova, più determinata: hai eliminato i rami secchi che ti oscuravano la vista e ora puoi davvero scrutare l’orizzonte con occhi nuovi.

Venere nel tuo segno ti rende più lucida sulle decisioni da prendere, sulle cose che vuoi per te e per chi ti sta intorno. E se sono decisioni scomode per qualcuno, chissene. Hai fascino da vendere ed è ora che lo sfoggi come un abito scintillante o come quel paio di scarpe glamour che non hai mai coraggio di indossare.

Oggi puoi e devi far vedere di che pasta sei fatta: sei decisamente pronta a rimetterti in gioco!