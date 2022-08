Oroscopo di oggi: il segno fortunato di lunedì 22 agosto

Le stelle si schierano tutte a favore del segno dell’Ariete in questo lunedì che apre la penultima settimana di agosto, decretandolo segno fortunato del giorno. Quali mirabolanti avventure saranno riservate all’Ariete? E in cosa sarà assolutamente inarrivabile?

Scopritelo insieme a noi continuando a leggere l’oroscopo del giorno di lunedì 22 agosto 2022!

Davanti a te solo porte aperte, cara Ariete

L’estate sembra quasi volgere al termine, amica Ariete, ma per te è proprio oggi che comincia il divertimento. Sei il segno fortunato del giorno e le stelle ti premiano regalandoti delle belle soddisfazioni sul lavoro: sulla tua strada si aprono tante possibilità, sarai tu a dover scegliere quella più entusiasmante.

I pianeti non escludono eventuali esperienze all’estero, formative ma anche molto emozionanti dal punto di vista professionale e personale. Hai lavorato duramente e ora i tuoi sforzi saranno ripagati, un bel traguardo che ti darà anche tranquillità dal punto di vista delle finanze.

Oroscopo del giorno, oggi lunedì 22 agosto 2022: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Non sei il segno fortunato di oggi? Clicca sul tuo oroscopo sotto e scopri come andrà la giornata e qual è l’outfit più adatto per te!

Amore, lavoro, soldi e salute: arrivederci a domani con l’oroscopo quotidiano di PourFemme!