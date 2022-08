Oroscopo di oggi: il segno fortunato di martedì 2 agosto

“Quanta fretta, ma dove corri…dove vai?” cantava Bennato e sembra quasi essere la colonna sonora dell’esistenza delle amiche Acquario, che oggi sono il segno fortunato del giorno! Un incrocio perfetto tra la furbizia lesta di Beep Beep e la dolcezza smisurata di Memole, queste donne hanno smania di arrivare alla conclusione di un progetto super importante che le vede protagoniste.

Leggete il nostro oroscopo di martedì 2 agosto 2022 per scoprire tutti i dettagli!

Acquario: sognatrice sì, ma con i piedi per terra

Carissime Acquario, siete intraprendenti e curiose come scimmiette e di sicuro la pazienza non sapete nemmeno dove sta di casa. Da qualche tempo avete iniziato un progetto di cui ora intravedete la conclusione e non state nella pelle: fosse per voi aumentereste la velocità del tempo x2!

In questi casi si dice che fare un bel respiro aiuta a tornare a livelli più normali, aiutandovi a vedere le cose in una prospettiva più ampia che, ne siamo sicure, è proprio quello di cui avete bisogno. Lo sappiamo che siete già lì con lo spumante in mano, ma insomma contenetevi!

Anzi no, perché mai dovreste farlo? L’oroscopo dice che siete il segno fortunato del giorno e allora datevi alla pazza gioia e spoilerate a piccole dosi la cosa che vi rende così orgogliose di voi stesse!

