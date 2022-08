Oroscopo di oggi: il segno fortunato di lunedì 1 agosto

Un nuovo lunedì è arrivato con il suo carico di ansie e stress, ma oggi è un giorno un po’ speciale perché dà inizio al mese estivo per eccellenza, agosto di vacanze e divertimento. Le amiche dell’Ariete sanno perfettamente come passarlo alla grande e proprio oggi tentano il tutto per tutto per iniziarlo nel migliore dei modi.

Scopriamo insieme quali sono i piani di questo segno così focoso nell’oroscopo del segno fortunato di lunedì 1 agosto 2022!

Ariete birichina, agosto ti stuzzica la fantasia

Cambiamento è la parola d’ordine per te, carissima Ariete e infatti nuovo mese, nuova vita. Ti sei lasciata alle spalle delle situazioni stressanti, che ti hanno sfiancato nell’anima e nel fisico e ora sei pronta a ricominciare su tutti i fronti. Hai davanti a te la prospettiva di (almeno) una vacanza con le amiche, e quindi viene da chiedersi: cosa sta escogitando la tua mente birichina?

Prima di tutto relax più assoluto (meglio se scegli i costumi da bagno dal tuo segno zodiacale), poi un po’ di sane avventure estive mordi e fuggi che non fanno mai male. Infine sarai pronta a cominciare il nuovo lavoro al tuo rientro, con grinta ed entusiasmo.

Oggi è il giorno giusto per iniziare a progettare tutto questo in modo più capillare, perché se non lo hai capito se tu il segno fortunato di questo lunedì!

