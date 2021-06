Orologi da donna: come scegliere il modello più adatto

Quando arriva il momento di scegliere un orologio da donna bisogna tenere in considerazione tutta una serie di aspetti sia tecnici che di design, poiché stiamo parlando di un accessorio davvero unico nel suo genere e in grado di raccontare qualcosa di chi lo indossa suscitando l’effetto wow. Pensare di poter acquistare un oggetto di questo tipo a caso e senza un minimo di valutazioni preliminari è sempre sbagliato. Si corre infatti il rischio di aggiudicarsi modelli sproporzionati rispetto alla propria figura oppure scarsamente in grado di dialogare con il resto dell’abbigliamento e dunque di impreziosire a dovere l’outfit. E’ importante mettere a fuoco certe caratteristiche chiave che l’accessorio dovrà necessariamente avere, in modo tale da poterlo adattare a mise differenti ottenendo sempre il risultato di stile desiderato.

Un accessorio che può fare la differenza e illuminare il personale

C’è chi ritiene che l’orologio sia un extra nel complesso degli accessori, soprattutto da donna, visto che sempre più spesso la tendenza è ad acquistare bracciali e monili di ogni tipo per rendere più affascinanti mani e braccia. Ma è un errore, perché un bell’orologio può essere in grado – anche e soprattutto da solo – di fare la differenza e illuminare il personale. Ci sono persone che comunque non hanno l’abitudine di indossarlo, mentre altre possiedono molteplici modelli di orologio da donna in modo da cambiare stile ogni giorno.

In commercio si trovano oggetti di ogni tipo, realizzati con i materiali più diversi. Ci sono orologi in cui predomina la plastica, mentre altri che invece sono realizzati con materiali preziosi e dunque sono più che altro gioielli, piuttosto che accessori fatti per segnare il tempo che passa. In tutti i casi stiamo parlando di veri e propri compagni di viaggio, con i quali si stabilisce una simbiosi tale che sempre più spesso li indossiamo h24 e senza soluzione di continuità. Ci sono i modelli sportivi e quelli vintage, così come quelli estremamente eleganti e quelli minimal. Insomma, visto il boom di consensi che questo accessorio sta continuando a riscuotere, c’è solo l’imbarazzo della scelta e i brand di grido infatti sfornano sempre nuovi gioielli da indossare. Ma come si sceglie il modello perfetto di orologio da donna? Vediamo insieme quali sono gli elementi e le principali caratteristiche da valutare.

La combinazione con lo stile dell’abbigliamento

Come avviene per qualsiasi altro accessorio, l’orologio da donna deve essere messo in condizione di intrecciarsi con lo stile complessivo del proprio abbigliamento in modo da ottenere un risultato il più armonico possibile. Ecco perché, sotto questo aspetto, quando arriva il momento di scegliere un simile accessorio bisogna mettere correttamente a fuoco lo stile predominante nel guardaroba di casa. In questo modo, assieme agli altri accessori – borse, orecchini e anelli in primis – l’orologio avrà l’occasione di enfatizzare certi tratti identitari e glamour in relazione a qualsiasi outfit. Basta pensare a un orologio estremamente elegante o molto prezioso, magari rifinito in oro e pietre preziose, che sarà più adatto a un tipo di vestiario classico o comunque raffinato e di grande impatto scenico. Mentre invece un modello con la struttura in gomma colorata – sia in tinta unita che decorato – saprà meglio interpretare un outfit di tipo sportivo. Per le persone che amano variare spesso nella vita, l’ideale sarà optare per 2 o 3 modelli diversi e in grado di interpretare gli stili prevalenti in relazione al proprio guardaroba. Mentre chi invece ha un stile più definito e meno soggetto a oscillazioni o stravolgimenti potrà optare per un unico modello che, però, dovrà avere caratteristiche tali da poter essere abbinato a differenti abiti, scarpe e altri accessori ma anche al make up sempre al top senza risultare mai ‘too much’ o invisibile.

Modelli gioiello per un effetto wow assicurato

Ci sono alcuni modelli di orologio da donna che sono veri e propri gioielli: il loro aspetto è unico e affascinante, rappresentano piccoli grandi investimenti che vengono in genere effettuati in corrispondenza di eventi o ricorrenze particolari. Alcuni di essi possiedono la classica forma dell’orologio ma sono traboccanti, specie in corrispondenza del quadrante, di decorazioni in pietre preziose – diamanti e zirconi in primis – mentre ce ne sono altri che invece hanno una cassa piccola montata su strutture-gioiello appariscenti (in tal caso sono i bracciali realizzati in metallo prezioso a fare la parte del leone). Dal momento che stiamo parlando di oggetti molto speciali e belli da vedere, naturalmente si dovrà fare in modo di metterli in evidenza. E come? L’ideale sarà evitare che maniche troppo lunghe possano coprirli, in più sarà corretto abbinare anelli e bracciali nel medesimo stile e colore così da richiamare l’attenzione di chi osserva su quella particolare zona.

Trend e tendenze di moda, linee minimal e vintage

L’orologio è uno status symbol ed è chiaro che, soprattutto nel caso in cui si abbia una certa passione per il mondo fashion e si sia soliti rivoluzionare spesso il proprio stile, l’ideale sarà seguire gli ultimi trend di moda e restare al passo con i tempi. In tal modo l’outfit potrà sempre essere all’altezza di qualsiasi situazione. Dai cinturini in mesh a quelli con le maglie metalliche, passando per gli intramontabili modelli in pelle o in acciaio e nelle versioni più preziose. I cinturini ultra sottili con la cassa tondeggiante sono un classico che trasuda femminilità e comfort ma anche grande raffinatezza ed eleganza. Gli orologi da donna caratterizzati da linee minimal sono perfetti per interpretare la stagione estiva, durante la quale si ha sempre voglia di leggerezza. Ma stanno tornando alla ribalta anche i modelli vintage per un tuffo indietro nel passato fatto di colori pastello e decorazioni sobrie o floreali. Adatti alla routine di tutti giorni sono infine quelli sportivi, caratterizzati da un look casual e non troppo tecnico oltre che in grado di assicurare alti livelli di praticità e comfort.