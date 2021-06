Perdersi tra le suggestive calli di Venezia, concedersi un giro in gondola e scambiarsi un bacio sotto il Ponte dei Sospiri, Katy Perry e Orlando Bloom si sono completamente immersi nella magica atmosfera della laguna, dove stanno trascorrendo le vacanze. Dopo le voci sul presunto matrimonio segreto, l’attore britannico e la cantante californiana hanno deciso di concedersi un viaggio nel Bel Paese, all’insegna dell’arte e della bellezza.

Il primo viaggio con Daisy

La prima tappa del loro viaggio non poteva che essere la Serenissima, con il suo dedalo di calli, dove perdersi e fuggire dai paparazzi, per trascorrere la loro prima vacanza in compagnia della piccola Daisy, la figlia nata appena dieci mesi fa. E non poteva naturalmente mancare un altro ospite speciale, il cagnolino Buddy, arrivato in casa lo scorso novembre, dopo la perdita dell’adorato Mighty. Insomma, pare non possa esserci ritratto di famiglia più gioioso, come testimoniano le immagini che le due star hanno scattato in questi giorni e condiviso sui social.

Il mistero delle nozze

Negli ultimi mesi, sono circolate molte voci in merito al presunto matrimonio, celebrato in segreto, forse alle Hawaii, forse in Giappone, forse a Disneyland, in presenza di pochi amici intimi. Ma nessuna conferma è arrivata dalla coppia che aveva annunciato l’imminente matrimonio nel febbraio 2019, slittato poi a causa della pandemia. Che stiano pianificando di sposarsi segretamente proprio a Venezia? Non ci resta che attendere per scoprire la prossima romantica tappa del loro viaggio.

