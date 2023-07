Oppenheimer, l’attesa è alle stelle e Robert Downey Jr. confessa: “Il mio film migliore”

Robert Downey Jr. ha descritto Oppenheimer come il “miglior film” a cui abbia mai lavorato nella sua carriera.

Protagonista accanto a un cast incredibile tra cui Cillian Murphy, Emily Blunt e altri, l’attore interpreta l’uomo d’affari americano Lewis Strauss nel prossimo film. E dopo aver condiviso che recitare nel MCU ha portato a delle preoccupazioni per le sue capacità di recitazione, la star di Iron Man ha ora affermato che il film di Christopher Nolan è il migliore in cui abbia mai recitato.

Robert Downey Jr.: una seconda vita

Alla premiere londinese del dramma storico diretto da Christopher Nolan, la star di Iron Man, 58 anni, ha rivelato che questo film è il migliore per lui in carriera, secondo un video condiviso su Twitter.

Oltre a Downey Jr e Murphy, il cast del film include Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett e Casey Affleck.

È emozionante vedere Downey Jr. mentre continua la sua carriera post- Marvel. L’attore non è stato timido nelle sue dichiarazioni alla stampa in vista di “Oppenheimer“. Robert ha detto di essere stato “al cento per cento” preoccupato per la sua carriera dopo “Avengers: Endgame” nel 2018.

Successivamente, anche “Dolittle” fu un disastro distrutto dalla critica, e non solo a causa della pandemia di COVID-19 in corso quando è arrivato nei cinema.

In “Oppenheimer“, Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, ex presidente della Commissione per l’energia atomica. Nel film di Nolan, è ritratto come uno dei principali antagonisti dell’astrofisico J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, uno dei motivi per cui Downey Jr. voleva quella parte a tutti i costi. Strauss non è un eroe, come Tony Stark/Iron Man, il che rende il ruolo più difficile, per una star del suo calibro.

Il miglior film della sua carriera

Robert Downey Jr. ha interpretato diversi personaggi iconici nella sua carriera decennale. Che si tratti dell’attore comico britannico Charlie Chaplin o il supereroe Marvel Iron Man, ha messo in scena un eccellente talento sullo schermo. E la lista sta ottenendo una nuova aggiunta con il suo ruolo nel prossimo film di Christopher Nolan, Oppenheimer.

Ha avuto l’opportunità di lavorare con il regista e ha sorpreso tutti poiché ha recentemente definito il film in uscita il migliore della sua carriera. “Lo dirò semplicemente. Questo è il miglior film in cui sia mai stato”.

Downey Jr. sembra fiducioso riguardo al film poiché ha condiviso la sua convinzione che avrebbe conquistato il cuore di tutti. Non solo l’attore, ma anche il regista del film ha affermato che il film in uscita è il suo progetto “più estremo”.