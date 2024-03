Onicomicosi piedi: come combattere la micosi che fa ingiallire le unghie

Tutto quello che devi sapere riguardo l’onicomicosi dei piedi, ovvero la micosi delle unghie. Dalle cause ai rimedi, scopri anche come prevenire il problema!

Un disturbo delle unghie molto frequente specialmente in questo periodo in cui l’umidità sembra essere molto più intensa, stiamo parlando dell’onicomicosi, conosciuta semplicemente anche come micosi alle unghie. Creare un ambiente umido è molto semplice durante il periodo invernale e primaverile, in quanto vengono indossate perlopiù scarpe chiuse e calze pesanti.

I miceti, ovvero funghi, muffe o lieviti, causano l’infenzione prima su un’unghia poi su tutte le altre. Talvolta, però, l’infezione può soffermarsi solo sulla prima unghia attaccata.

Micosi unghie dei piedi, cosa sapere a riguardo

Se pensi di aver contratto l’onicomicosi, puoi provare a sfogliare le foto della micosi delle unghie. In ogni caso, però, ti suggeriamo di sentire subito il parere di un medico il quale ti consiglierà una cura adatta al tuo tipo di problema.

Diversa dalla candidosi delle unghie di mani e piedi, la micosi puoi riconoscerla da un cambio di colore dell’unghia. Un ambiente umido e caldo favorisce la comparsa di questo fungo, motivo per cui è fondamentale non camminare mai scalzi negli spogliatoi di piscine e palestre. Inoltre, dopo una doccia, è fondamentale asciugare completamente entrambi i piedi. A tal proposito, anche una scarsa igiene potrebbe aumentare la possibilità di contrarre questa infezione, così come delle scarpe strette potrebbero impedire una corretta traspirazione.

Oltre al colore, l’unghia si indebolisce e sembra quasi essere deformata. Inoltre il cattivo odore è uno dei sintomi principali che conferma la presenza di micosi. Per rimediare al problema è fondamentale come prima cosa rimuovere l’unghia infetta, quindi tagliare la parte danneggiata, poi trattare l’intera unghia con un prodotto specifico.

Bisogna intervenire subito in quanto il problema potrebbe estendersi sulle altre unghie e causare altre problematiche. Sotto consiglio del medico dovrai iniziare una terapia di antimicotici, solitamente vengono prescritte delle creme o lozioni da applicare sulla zona. In alternativa, in base alla situazione, potresti assumere l’antimicotico via orale. Nei casi più gravi potrebbe essere richiesto l’intervento chirurgico.

Prevenire è meglio che curare

Qualora tu abbia avuto modo di curare una micosi, è fondamentale iniziare a prevenire il problema. Prima di tutto è fondamentale una corretta igiene, asciuga sempre il piede e accorcia spesso le unghie dei piedi. Non indossare scarpe troppo strette e soprattutto cambia spesso le calze, specialmente se tendi a sudare con facilità. Per chi non lo sapesse, la micosi può attaccare non solo le unghie, ma anche gli organi interni. Scopri tutte le informazioni riguardo le micosi!