L’olio per cuticole, ecco perché dovresti iniziare ad usarlo

Quali sono i benefici dell’olio per cuticole e perché è importante usarlo? Ecco i motivi per cui inserirlo nella tua beauty routine!

Per un’ottima manicure fatta in casa è doveroso acquistare prodotti di qualità per la cura delle proprie unghie. Alcuni passaggi per l’applicazione dello smalto semipermanente o del gel non vanno assolutamente saltati, uno tra questi è proprio la stesura dell’olio per cuticole.

Un prodotto super efficace e soprattutto fondamentale per la salute delle unghie, prendersi cura delle cuticole è uno step da non sottovalutare in quanto, uno scarso trattamento, potrebbe incidere sull’intera unghia.

Quali sono i benefici dell’olio per cuticole e perché andrebbe usato spesso, specialmente durante l’applicazione del semipermanente o ricostruzione in gel?

Come si usa l’olio per cuticole e perché è importante

L’utilizzo dell’olio per cuticole non richiede alcuna esperienza, viene spesso proposto con un contagocce proprio per mirare al meglio la zona da trattare. Quali sono i suoi benefici? L’olio per cuticole va utilizzato solitamente post trattamento manicure fatta in casa o dall’esperta. Per completare il trattamento bisogna rendere le cuticole più morbide, motivo per cui viene applicato ad ogni nail art.

L’olio è idratante e nutriente per le unghie, ha diverse proprietà e ripara in maniera molto intensa e decisa le cuticole, zona molto delicata dell’unghia.

Non unge, stenderlo è molto semplice grazie all’utilizzo del contagocce. Per far sì che le tue unghie diventino più forti puoi utilizzare l’olio nel quotidiano e stenderlo sulla matrice dell’unghia così da migliorare la micro circolazione.

Quindi, indipendentemente dalla manicure che vai ad effettuare 2 o 3 volte al mese, puoi rendere le tue unghie naturali più forti e sane con l’applicazione dell’olio. In che modo?

Pulisci e asciuga bene le mani, applica qualche goccia sulla zona interessata e inizia a massaggiare delicatamente con movimenti circolari. In questo modo la pelle assorbirà meglio il prodotto. Si asciugherà in fretta, motivo per cui non sentirai le unghie unte e la pelle grassa.

In commercio esistono tantissime tipologie di oli per cuticole, tutti i prodotti hanno proprietà protettive, rigeneranti e lenitive, in grado di donare alle cuticole una profonda idratazione.

Se le tue unghie nell’ultimo periodo sembrano essere molto fragili, evita di stendere smalti e altri prodotti, piuttosto applica ogni giorno l’olio per cuticole e noterai nel corso del tempo dei grandissimi miglioramenti! Dopo aver scoperto i benefici per l’olio per cuticole, non potrai più fare a meno di questo prodotto ed entrerà senza dubbio nei tuoi must have del beauty case.