Leggerissimo, inodore e prodigioso, la nuova frontiera del beauty è l’olio di riso, un rimedio di bellezza dalle mille proprietà, a cui non siamo più disposte a rinunciare. Oltre a vantare la presenza di vitamina A, E e K, l’olio di riso possiede buone quantità di acido linoleico e ferulico, in grado di proteggere la pelle dall’azione dei radicali liberi, mantenendola giovane ed elastica.

Olio di riso: tutte le proprietà

Grazie alle sue proprietà astringenti, l’olio di riso può essere utilizzato anche per lenire le irritazioni e ridurre le infiammazioni, senza contare che è un’ottima fonte di vitamina E. Inoltre, favorisce la circolazione del viso e aiuta a eliminare la borse sotto gli occhi. Ma i benefici di questo miracoloso ingrediente non finiscono qui. Secondo gli esperti di bellezza, questo prodotto contribuisce ad attivare la produzione di collagene, ripristinando l’idratazione naturale della pelle.

Vediamo, dunque, come utilizzare l’olio di riso come rimedio di bellezza!

Uno struccante efficace

Grazie alla sua formulazione leggera e alla texture oleosa, l’olio di riso si presta idealmente alla detersione della pelle. Deterge, lenisce e arricchisce la pelle, senza causare bruciore o infiammazioni, super efficace anche contro il più ostinato mascara waterproof!

Come siero per la crema

Se abbinato alla crema viso, l’olio da riso può fungere anche da siero, ideale per arricchire la crema giorno o notte. Basterà aggiungere qualche goccia al vostro trattamento anti-age per una pelle ancora più nutrita e vellutata.

Maschera capelli naturale

Olio di riso sui capelli? Assolutamente, sì! Inumidite bene i capelli, stendete l’olio di riso sulle lunghezze, massaggiate per qualche minuto e avvolgete la chioma con la pellicola trasparente. Lasciate in posa per circa un’ora e risciacquate abbondantemente. Il capello viene così nutrito e lucidato dall’olio di riso, diventando più voluminoso ed elastico!

Come crema anti-smagliature

Non sapete come liberarvi delle smagliature su gambe e glutei? L’olio di riso potrebbe rappresentare un valido alleato nella vostra missione, in quanto possiede proprietà tonificanti e compattanti, ideali per rafforzare la crema corpo e trasformarla in un valido trattamento antismagliature.

Un trattamento contro la follicolite

Noto per le sue proprietà anti-infiammatorie, l’olio di riso aiuta a prevenire bruciore e follicoliti dopo la ceretta, esercitando un’azione calmante, decongestionante e rinfrescante.

