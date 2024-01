L’olio di ricino aumenta la crescita delle ciglia: FAKE NEWS

Non è vero che l’olio di ricino stimola la crescita delle ciglia e delle sopracciglia. Ecco perché questa è una FAKE NEWS

In molte desideriamo ciglia più lunghe per un sguardo che catturi ancora di più l’attenzione esterna e che vada a rendere più sensuale un bel occhiolino.

Spesso ci ritroviamo a leggere decine di articoli per capire come rendere più lunghe le ciglia con rimedi naturali. In molti di questi pezzi c’è scritto di utilizzare l’olio di ricino, ma questa è una FAKE NEWS.

Scopriamo il perché

Olio di ricino: nemico delle ciglia

In molte cerchiamo dei rimedi naturali per farci allungare le ciglia velocemente e molto spesso ci viene consigliato l’olio di ricino come soluzione.

Secondo alcuni, le sue proprietà sono in grado di migliorare la forza dei piccoli peli che proteggono il nostro occhio.

L’olio di ricino è un grasso vegetale ricco di Vitamina E che viene spesso utilizzato nell’industria cosmetica.

Tra le sue buone proprietà leggiamo che è un ottimo idratante che va a stimolare la crescita dei peli e dei capelli. A nostro avviso, però, non è consigliato utilizzare un prodotto del genere su una zona così delicata come quella degli occhi.

Inoltre, l’olio di ricino non aiuta minimamente nel far crescere le ciglia e i peli delle sopracciglia. Il rischio di ottenere infezioni è dietro l’angolo!

Vari dermatologi hanno testato l’olio di ricino sulle ciglia ottenendo pochi risultati. La fondatrice di un brand di lash extension, Clementina Richardson, si è detta totalmente contraria all’utilizzo di questo prodotto sulle ciglia.

Per lei è meglio utilizzare sieri testati.

Harold Lancer, dermatologo molto noto, pensa che l’olio di ricino non abbia nessun beneficio, anzi pensa che sia molto rischioso utilizzarlo.

“Non è una grande idea quella di mettere attorno agli occhi qualcosa che non sia stato specificamente formulato e testato” scrive l’esperto su TheCut e continua: “Si rischia qualcosa agli occhi che può trasformarsi in irritazione e arrossamento o altri problemi se non si fa attenzione”.

Inoltre, su vari forum si legge di ragazze che hanno utilizzato l’olio di ricino non ottenendo nessun risultato.

Se vuoi allungare le tue ciglia, utilizza solo olio di ricino di una buona qualità che sia certificato e testato sulla zona che si trova attorno agli occhi.

Utilizza uno scovolino di mascare pulito per applicarlo solo sulle punte. Evita di avvicinarti alla radice così da non “sporcare” il cristallino.

L’unica proprietà attendibile di questo olio è quella di lucidare e ingrassare le ciglia. Le rende così più sane e nutrite.

Per averle più lunghe, investi su un buon mascara o su un prodotto lash extension.

