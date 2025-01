Questo è il prodotto da usare ogni giorno per stimolare la crescita dei capelli

Qual è l’olio per stimolare la crescita dei capelli? Scopri il prodotto per una chioma più sana e idratata!

L’olio per la crescita dei capelli sembrerebbe essere un prodotto efficace solo se utilizzato con costanza. Non è sufficiente, però, affidarsi ad un singolo prodotto, la crescita dei capelli può avvenire in maniera più veloce specialmente se alla base c’è una buona hair care routine.

Se in questo periodo i tuoi capelli fanno fatica a crescere, potresti intervenire con l’utilizzo di un prodotto e stimolare quindi la crescita della tua chioma.

Capelli stressati e sfibrati tendono a crescere in maniera più lenta, questo perché, essendo rovinati, si spezzano più facilmente. Di conseguenza ti sembra come se la lunghezza dei tuoi capelli sia ferma da mesi.

Ecco, quindi, il prodotto che potrebbe aiutarti a risolvere il problema nel giro di qualche settimana!

Olio per la crescita dei capelli che fa la differenza: quale comprare e come usarlo

Non iniziare ad usare l’olio se prima non hai rivisto la tua hair care routine.

Innanzitutto dovrai scegliere prodotti adatti al tuo cuoio capelluto e alla salute dei tuoi capelli, quindi scegli uno shampoo lenitivo e una maschera nutriente e idratante da usare almeno 2 volte a settimana. Se lavi i capelli spesso, ti consigliamo di alternare la maschera con un conditioner.

Prediligi prodotti di qualità, quindi lasciati consigliare i brand dal tuo hairstylist di fiducia. Non dimenticare di applicare il termoprotettore prima di usare sia il phon che la piastra, quindi proteggi sempre la tua chioma dalle fonti di calore.

A questo punto gli step sono quasi terminati, come ultima cosa dovrai fare un bel taglio per rimuovere tutta la parte rovinata della tua chioma. Ora i tuoi capelli sono pronti per ricevere una nuova hair care routine studiata ad hoc.

L’olio da iniziare ad utilizzare con costanza, che sembrerebbe fare miracoli secondo le beauty expert sui social, è l’olio di Mielle, un marchio specializzato in prodotti biologici a base vegetale.

Una formula ricca di nutrienti pensata per nutrire i follicoli piliferi e levigare le doppie punte. Contiene più di 30 oli essenziali ed estratti, migliora le ritenzione della lunghezza e stimola la crescita del capello.

Come usarlo? Ti basterà dividere la chioma in 4 sezioni, dopodiché dovrai andare ad applicare una piccola quantità di olio sul cuoio e massaggiare con le dita. Se effettuato con costanza, questo step porterà dei risultati straordinari nel giro di qualche settimana!

Puoi anche pettinare fino alle punte così da distribuire l’olio su tutta la chioma.