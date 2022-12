Cambiare spesso le lenzuola è molto importante per evitare che nel letto si crei un vero e proprio nido di batteri e funghi. Il consiglio è quello di cambiare le lenzuola una volta a settimana, soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo, quando si suda di più a causa delle alte temperature. Inoltre, i pigiami usati sono molto leggeri e la pelle resta molto più a diretto contatto con il tessuto, quindi occorre un’attenzione maggiore.

In inverno, invece, è possibile allungare i tempi fino a un massimo di 10-12 giorni, ma non di più. Comunque sarebbe l’ideale mantenere una costante tra inverno ed estate, di sicuro è da dimenticare la possibilità di effettuare il cambio delle lenzuola una volta al mese.

Il cambio della biancheria, oltre le lenzuola

Ogni quanto cambiare le lenzuola? Tre consigli da seguire – Foto Pinterest

A necessitare un’attenzione maggiore sono le federe che andrebbero cambiate almeno due volte a settimana, per evitare l’insorgere di impurità sul viso.

Non bisogna poi dimenticare il resto della biancheria che come le lenzuola ha bisogno di seguire un preciso calendario per quanto riguarda i cambi. Coperte, copri materasso e copriletto andrebbero lavati una volta al mese, ovviamente in caso di macchie o sporco in evidenza, occorrerà lavarli più spesso.

Altro discorso per trapunte e piumini che non sono a contatto diretto con la pelle e possono essere cambiati ogni due o tre mesi, più o meno in concomitanza con il cambio stagione. Una volta ogni sei mesi anche il materasso meriterebbe di essere pulito a fondo con l’aspirapolvere e messo all’aria per arieggiare. Stesso discorso anche per i cuscini, che però andrebbero comprati nuovi ogni due anni.

Ultimo ma non meno importante, fare attenzione al cambio di pigiama e indumenti usati per dormire almeno una volta a settimana, in concomitanza con il cambio delle lenzuola.