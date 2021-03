Da quando il Covid-19 è diventato uno sgradito compagno di vita, le nostre abitudini sono radicalmente cambiate. Primo tra tutti, è cambiato il modo in cui molti di noi si approcciano al lavoro. Nelle nostre vite è entrato lo smart working, con tutti i pro e i contro che lo caratterizzano. Lavorare da casa a volte può essere complicato, soprattutto a livello di produttività e concentrazione. Per questo oggi vogliamo proporvi una lista di cinque oggetti economici che vi aiuteranno a concentrarvi e a essere più produttivi.

5 oggetti economici di cui non potrete fare più a meno

Forse starete pensando che per essere più produttivi sia necessario munirsi di attrezzatura particolarmente costosa. State tranquilli, non è così. Per poter raggiungere il livello di concentrazione ottimale bastano pochi semplici oggetti alla portata di tutte le tasche. Vediamo insieme quali sono.

Occhiali per la luce blu

Il primo importantissimo problema di chi passa al PC molte ore è quello relativo la stanchezza degli occhi. Il problema deriva dalla sovraesposizione alla cosiddetta luce blu, una forma di radiazione (particolarmente dannosa per la vista) che viene emessa dalle sorgenti luminose. Fortunatamente in commercio esistono degli occhiali che fungono da filtro proprio per la luce blu, dal design accattivante e super economici. Quelli che vi proponiamo noi hanno un’estetica piacevole e alla moda e costano soltanto 34,90 euro.

Cuffie con cancellazione del rumore

Talvolta a casa è difficile concentrarsi, soprattutto se non si è da soli. Il chiacchiericcio domestico o il rumore della lavatrice posso essere parecchio fastidiosi. La soluzione? Cuffie con la cancellazione del rumore. In giro se ne trovano diversi modelli, dai più ai meno economici. Noi vi proponiamo queste per 16,99 euro.

Lampada da scrivania

Quando si lavora in casa si è necessariamente soggetti a un calo della luminosità nei vari ambienti. Per questo è fondamentale dotarsi di una buona lampada da scrivania che vi permetterà di lavorare con la giusta luminosità e di concentravi al meglio. Quella che vi proponiamo noi costa soltanto 14,99 euro e, essendo dotata di pinza, potrà essere sistemata su tutte le vostre postazioni di lavoro.

Tra gli oggetti economici non manca il blocco per gli appunti

Accanto alla propria postazione pc è sempre bene avere a disposizione un quaderno o un blocco per appunti e una penna, per buttar giù le idee improvvise o prendere nota di eventuali call di lavoro. Su internet (e in cartoleria) se ne trovano tantissimi, noi vi proponiamo questo, super colorato ed economico (3,80 euro)

Un supporto per i notebook

Ultimo ma non ultimo, vi suggeriamo di dotarvi di un supporto per notebook, per favorire il corretto posizionamento delle mani rispetto alla tastiera e alleggerire l’affaticamento sui muscoli. Con soli 18,99 euro, il lavoro a casa sarà un piacere.