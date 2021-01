Oggetti e accessori che gli amanti delle piante adoreranno

I tuoi vasi hanno la priorità su tutto? Ti piace circondarti di piante e fiori? Sei un esperto di giardinaggio, sementi e fiori? Sapresti far germogliare qualsiasi cosa ovunque? Sei ufficialmente un amante delle piante.

Il verde è il tuo elemento naturale e per te felicità significa avere intorno più vegetazione possibile anche per quanto riguarda accessori, oggetti e abbigliamento. Ne abbiamo selezionati alcuni che siamo certi troverai molto interessanti se non adorabili, da acquistare subito!

Piante ovunque

Magliette, tazze, libri, vasi di design, stampe: c’è di tutto a tema piante o dedicato a loro, sempre pensati in maniera originale e dal design ricercato.

Le tazze

Una tazza forma di vaso è esattamente quello di cui non sapevi di aver bisogno. Attenzione a non confonderla con quelli per le piante!

Una tazza con uno slogan che urli al mondo il tuo amore per il regno vegetale è l’ideale per il caffè della colazione. E poi può sempre essere utilizzata come vaso “d’emergenza”.

Non c’è niente di più bello (e trendy) delle piante stilizzate e dai colori pieni, come quelle su questa tazza in metallo dai richiami vintage.

Libri e riviste

L’Enciclopedia del giardinaggio non può mancare nella libreria di un plant lover. Inoltre è un bellissimo oggetto da esporre, non solo da consultare.

Così come un abbonamento alla rivista Gardenia, con approfondimenti e idee: un autoregalo perfetto.

Ma la bellezza di fiori e piante è l’ideale anche per decorare e rendere ancora più preziosi gli oggetti, come per esempio i grandi classici della letteratura.

La casa editrice RBA ha scelto meravigliosi motivi floreale per la collana Storie Senza Tempo che raccoglie i più celebri romanzi della letteratura femminile.

Foto | RBA

Gioielli

Hai mai pensato di portare al collo un fiore vero ed eterno? Per esempio i delicati semi del tarassaco, che evocano i prati rigogliosi della primavera.

La bellezza della felce bloccata nella resina di vetro crea un bracciale molto semplice ma d’effetto: una dichiarazione di amore per le piante!

Le stampe

Decorare la casa, lo studio o l’ufficio con delle stampe a tema può essere il giusto compromesso laddove coltivare piante non è possibile. O semplicemente, la soluzione perfetta per chi trova non ci sia niente di più bello delle piante, soprattutto se si è una plant lady.

Se si amano i tratti minimal, magari per una parente dai colori chiari e volutamente spoglia, l’ideale sono illustrazioni dai toni tenui ma d’impatto come questo set di 3.

Se invece siamo dei cultori delle piante grasse, questo “schema” ce le farà conoscere e apprezzare ancora meglio.

Abbigliamento e accessori

Nell’armadio di tutte noi c’è sempre posto per una maglietta, soprattutto se su di essa c’è un invito a tutti ad “adottare” una pianta.

Perfetta da abbinare a queste calze super simpatiche, ideali per fare giardinaggio.

Da portare sempre in borsa invece, questo bellissimo portafoglio realizzato a mano con fiori e foglie essiccate e siliconate.

Per chi invece dalle piante non si staccherebbe mai e vuole portarle sempre con sé, allora non può non acquistare subito questo portachiavi: contiene plantochis, piccole piante grasse che prosperano con pochissime cure.

Accessori per la casa

Oltre alle stampe, decorare la casa con accessori a tema è un imperativo per chi dedica a piante e giardinaggio il proprio tempo libero.

Per esempio per il salotto si può scegliere un bellissimo cuscino a forma di foglia di alocasia.

Per il frigorifero invece, è perfetto questo set di calamite in legno realizzate a mano. Un’idea magari da ricreare a casa con piantine vere!

Per ogni ambiente, sono invece perfetti i kokedama, palline di terra e muschio da appendere, dalle quali crescono delle piantine. Un giardino sospeso che non smette mai di affascinare.

