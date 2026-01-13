5 oggetti da rimuovere ADESSO da casa tua per evitare la negatività: l’ultimo ce l’hai in salotto

Attenzione a questi cinque oggetti che hai in casa: portano all’interno disordine e negatività, liberatene subito!

Anche se questi oggetti possono sembrare innocui, nascondono un’aura negativa e spesso non servono completamente a nulla in casa: ecco perché ti consiglio di rimuoverne 5 nello specifico, l’ultimo ce lo avrai sicuramente in casa e nel tuo salotto!

In un mondo in cui il decluttering è la nuova moda, purtroppo tante persone ancora tendono a conservare parecchi oggetti che non solo non servono a nulla, ma che possono addirittura attirare negatività in casa. Ti parlo di tutte quelle cianfrusaglie che prima o poi devi rimuovere o eliminare, ma vuoi perché ne sei affezionato, vuoi perché non hai mai tempo finiscono sempre nella scatola del dimenticatoio. Eppure esistono ben 5 oggetti che attirano una forte negatività in casa e te li svelo subito.

Oggetti che portano negatività in casa: le piante morte

Le piante morte, secondo diverse filosofie spirituali, attirano parecchia negatività in casa perché sono prive di linfa vitale. Oltre a risultare davvero brutte oggettivamente da vedere, inconsciamente non comunicano nulla di positivo, anzi, al contrario, osservare una pianta un tempo rigogliosa ad oggi secca, marrone, con le foglie morte poste alla base del vaso incrementerà le negatività in casa. Rimuovile e posizionane di nuove.

I documenti in bella vista

I documenti in bella vista come bollette da pagare, cartelle esattoriali, tasse, posta ricevuta o semplici documenti da ufficio possono portare in casa disordine e di conseguenza negatività generata proprio da quest’ultimo. Se hai necessità di mantenerli a vista usa delle carpette oppure impilali in base alla tipologia e usa dei teli eleganti volti a coprirli.

Orologi rotti o fermi

Sempre secondo alcune credenze popolari e varie filosofie di vita, gli orologi in casa appesi sulla parete o i classici a colonna fermi e rotti possono contribuire a senso di angoscia, negatività e soprattutto sensazioni di blocco. Se quello che hai è semplicemente privo di pile cariche sostituiscile, mentre se è del tutto danneggiato gettalo o sostituiscilo con uno nuovo. In questo modo farai scandire un ‘nuovo tempo’ in casa con un conseguente nuovo ritmo che porterà parecchi benefici.

Cavi aggrovigliati in bella vista

Secondo alcune credenze popolari del Sud, fili aggrovigliati in casa tendono a ‘catturare’ le tensioni e a mantenerle vive proprio in quel groviglio. Se hai ad esempio parecchi cavi aggrovigliati acquista a pochi euro i classici tubi per mantenerli liberi e ordinati, oppure eventualmente scioglili e nascondili.

Elettrodomestici rotti(in salotto)

Anche se non portano propriamente negatività in casa, gli elettrodomestici rotti che hai in salotto come ad esempio stereo, televisori, lampade, registratori, console non funzionanti, occupano solo uno spazio che potresti liberare per accogliere qualcosa di nuovo. Fai in modo di liberartene, smaltisci quelli che ormai sono del tutto rovinati e che non funzionano più, rendendo fruibile quel vecchio spazio occupato.