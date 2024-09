Occhio: cosa rischi se sei la nuora e non fai vedere i nipoti ai nonni

Una nuora può impedire ai nonni di vedere i nipoti? A volte si può essere spinti a farlo, attenzione però a cosa dice la legge. I rapporti familiari non sono sempre così facili, a volte possono emergere problemi anche con i parenti più stretti se si dovesse notare un comportamento che risulta essere poco gradito. In casi simili è tutt’altro che raro ritrovarsi costretti a prendere decisioni che possono sembrare drastiche, ma che si ritiene siano ideali per il bene di ognuno. Si notano spesso dissapori anche piuttosto forti tra suocera e nuora, che possono essere protagoniste di litigi gravi, che possono però avere come conseguenza il legame che si instaura con i nipoti. Non andare d’accordo può essere quasi …

I rapporti familiari non sono sempre così facili, a volte possono emergere problemi anche con i parenti più stretti se si dovesse notare un comportamento che risulta essere poco gradito. In casi simili è tutt’altro che raro ritrovarsi costretti a prendere decisioni che possono sembrare drastiche, ma che si ritiene siano ideali per il bene di ognuno. Si notano spesso dissapori anche piuttosto forti tra suocera e nuora, che possono essere protagoniste di litigi gravi, che possono però avere come conseguenza il legame che si instaura con i nipoti.

Non andare d’accordo può essere quasi naturale, specialmente se i genitori risultano essere troppo assillanti con il figlio e vogliono mettersi in mezzo anche nelle decisioni più semplici. Essere diplomatici cercando di preservare il legame senza danneggiare entrambe le parti non è però sempre così semplice.

La nuora può vietare incontri tra nonni e nipoti?

Suocera e nuora spesso vanno tutt’altro che d’accordo, specie se la più anziana delle due considera la compagna del figlio quasi come un’intrusa” che lo ha allontanato dalla sua famiglia di origine. A volte c’è chi non nasconde il proprio malcontento e si distacca senza fare troppe polemiche, ma ci sono anche casi opposti dove i litigi finiscono per essere quasi all’ordine del giorno.

Quando i dissapori sono frequenti e nessuna delle due donne vuole indietreggiare rispetto alle proprie posizioni trovare la pace può essere davvero difficile. Sono tutt’altro che rari i casi di donne che per rivalsa arrivano a impedire i rapporti tra nonni e nipoti, pur essendo consapevoli di come questa figura possa essere cruciale nella crescita dei più piccoli. Sentirsi amareggiati per questo atteggiamento è naturale, ma è possibile fare qualcosa di concreto?

L’ideale in casi simili sarebbe l’intervento dell’uomo, che dovrebbe fare da mediatore tra le due parti, pensando allo scopo primario: il benessere dei bambini. Riuscire nell’obiettivo è comunque tutt’altro che semplice, specialmente se il carattere di entrambe non è così malleabile. A disciplinare la questione, anche se molti non lo sanno, ci pensa la legge, attraverso l’articolo 317-bis del Codice Civile, dove si sottolinea chiaramente il diritto degli ascendenti, quindi i nonni, a mantenere rapporti con i nipoti minorenni. Non è quindi necessario che questi ultimi crescano, così da prendere una decisione in autonomia.

Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, i nonni hanno la possibilità di farsi valere in Tribunale. Il giudice a cui ci si deve rivolgere è quello del luogo di residenza abituale del minore, che dovrà prendere le decisioni tenendo conto in primo luogo degli interessi di quest’ultimo.

Il giudice prima di arrivare alla sentenza dovrà sentire entrambe le parti, oltre al nipote minorenne. Questo potrà avvenire se ha già compiuto 12 anni o se dovesse avere capacità di discernimento che gli permettano di esprimere un’opinione sulla questione. Il diritto di frequentazione del nipote deve essere comunque subordinato al benessere psicofisico del bambino/ragazzo, non rispettare il provvedimento del giudice è considerato reato, secondo l’articolo 388 del Codice Penale. Non sono previsti cambiamenti nel rapporto tra nonni e nipoti nemmeno in caso di separazione o divorzio dei genitori.