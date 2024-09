Occhiali, i modelli e i colori di tendenza per l’autunno inverno

Vuoi essere sempre al passo con la moda? Non puoi perderti le ultime tendenze in fatto di occhiali. Scopri quali sono i modelli più amati dalle fashioniste e scegli quello che fa per te.

L’arrivo dell’autunno, con l’inverno che pian piano si avvicina, è il momento perfetto per aggiornare il proprio look con l’accessorio che ormai è diventato essenziale per tutte le stagioni: gli occhiali. Che siano da sole o da vista, non sono più soltanto accessori funzionali. Gli occhiali sono ormai un vero statement di stile, capaci di aggiungere personalità a qualsiasi outfit, anche sotto i cappotti più pesanti.

Le tendenze occhiali per l’autunno inverno puntano su forme audaci e strutturate, materiali pregiati e colori che spaziano dai toni caldi ai classici neutri. Ecco tutto quello che c’è da sapere per scegliere il paio perfetto e affrontare con stile i prossimi mesi.

Occhiali da sole autunno inverno: glamour anche con il freddo

Chi ha detto che gli occhiali da sole si usano solo in estate? Anche con le giornate più corte e i cieli grigi proteggere gli occhi dai raggi UV è fondamentale, e farlo con modelli super glam diventa quasi un obbligo.

Gli occhiali da sole sono diventati ormai un elemento di moda indispensabile, che aggiunge quel tocco extra anche ai look più casual. Vediamo quali sono i modelli e i colori di tendenza per la prossima stagione.

Occhiali a maschera, il ritorno del glamour anni ‘70

Le montature oversize continuano a dettare legge. Grandi, avvolgenti, capaci di rubare la scena: gli occhiali a maschera sono il must di stagione. A quale forma di viso stanno bene questi occhiali da sole? Sono perfetti per chi ha un viso ovale o allungato, creano un effetto di glamour istantaneo, dando un’aria misteriosa e sofisticata.

Proposti in una vasta gamma di colori, dal nero al tortora, fino ai toni pastello, sono il giusto mix di retrò e futuristico. Le varianti con dettagli dorati o loghi in rilievo sulle stanghette, come il celebre logo CC degli occhiali Chanel, donano un tocco di lusso a un accessorio che è già sinonimo di eleganza.

Occhiali pilota, l’eleganza senza tempo

Il modello pilota non passa mai di moda e per questa stagione lo troviamo in versioni leggermente rivisitate. Le montature in metallo leggero, sottili e raffinate, si declinano in colori metallici come oro e argento, con lenti sfumate che danno un tocco di classe in più.

Ideali per visi rotondi e ovali, regalano un look casual ma ricercato.

Montature squadrate: struttura e personalità

Se ami le linee decise, gli occhiali da sole squadrati sono ciò che fa per te: per l’autunno inverno stagione li troviamo in versioni maxi e con dettagli di lusso, come loghi dorati o inserti in pelle.

Adatti a chi ha un viso tondo o ovale, donano struttura e definizione ai lineamenti. Perfetti per chi vuole farsi notare, senza esagerare.

Occhiali da sole, i colori di tendenza per l’autunno inverno

Per quanto riguarda i colori, l’autunno inverno vede il trionfo delle tonalità naturali: marrone, beige, tortora, insieme ai classici nero e bianco. Questi colori sono perfetti da abbinare ai cappotti e alle sciarpe di stagione, creando un look armonioso e sofisticato. Le lenti, invece, sono spesso sfumate o leggermente specchiate, per un effetto glamour anche nelle giornate più grigie.

Occhiali da vista autunno inverno, il fascino del dettaglio

Gli occhiali da vista hanno fatto il salto da semplice necessità a vero accessorio di moda. Questa stagione i design si fanno sempre più ricercati, con montature pensate per esprimere stile e personalità.

Non solo funzionalità, quindi, ma un dettaglio in grado di trasformare il look e dare quel tocco chic che non passa inosservato.

Montature arrotondate, eleganza intellettuale

Le forme arrotondate continuano a essere un grande trend per gli occhiali da vista del prossimo autunno inverno. Con il loro fascino vagamente retrò, questi occhiali sono perfetti per chi ha un viso squadrato o rettangolare: ammorbidiscono lineamenti e aggiungono al look un tocco intellettuale.

Ideali in acetato tartarugato o in colori neutri, sono l’accessorio perfetto per chi ama lo stile vintage senza rinunciare alla modernità.

Occhiali da vista a farfalla, femminilità decisa



Per chi ama un look più femminile le montature a farfalla sono la scelta giusta. Le linee svasate e l’ampiezza delle lenti enfatizzano lo sguardo, rendendo questi occhiali perfetti per chi ha un viso ovale o a cuore.

Le versioni in metallo dorato o acetato rosa chiaro sono particolarmente raffinate e aggiungono un tocco glamour a qualsiasi outfit.

Montature squadrate per un look professionale

Se cerchi un modello più minimalista, gli occhiali squadrati sono perfetti per un look sobrio ma di carattere: per l’autunno inverno li troviamo in versioni essenziali, con montature sottili e colori neutri come nero e grigio, perfetti per chi vuole un accessorio versatile da indossare ogni giorno.

Questi occhiali sono ideali per visi tondi o ovali, poiché creano un bel contrasto con i lineamenti più dolci.

Modello pilota da vista, un classico che non stanca mai

Il modello pilota, sinonimo di stile e classe, arriva anche nel mondo degli occhiali da vista. Le montature sottili e leggere si prestano a qualsiasi forma di viso, ma sono particolarmente indicate per chi ha un viso più tondo. Questo modello continua a essere uno dei preferiti di chi cerca un look senza tempo, con un tocco di modernità.

Scegli il modello che meglio si adatta al tuo viso e al tuo stile personale e affronta i mesi freddi con un accessorio che, oltre ad essere utile e indispensabile, è anche incredibilmente chic.