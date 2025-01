Occhi castani irresistibili, come metterli in risalto: i trucchi che cambieranno il tuo sguardo

Gli occhi castani sono particolarmente diffusi, ma sono anche una delle caratteristiche più affascinanti che una persona possa avere. Perché meno rari degli occhi azzurri o verdi, sono considerati meno “speciali”, eppure sono alla base di uno sguardo irresistibile e magnetico.

È, quindi, importante imparare e valorizzare al meglio il colore degli occhi, così da renderli protagonisti di un viso dolce e bellissimo. Scopriamo di più sugli occhi castani irresistibili e come metterli in risalto. Ecco i trucchi che cambieranno il tuo sguardo.

Il tutorial per un trucco occhi marroni semplice e naturale



Per un trucco occhi marroni semplice e naturale, è necessario esaltare gli occhi senza appesantirli. Come? Comincia applicando una base leggera sulla palpebra, per un look luminoso e fresco che duri anche più a lungo. Ovviamente, andrà tutto uniformato. Che ombretti scegliere? Opta per dei toni caldi come il crema, il beige o il color pesca, che garantiscono un effetto naturale.



Devi, poi, enfatizzare il tuo sguardo applicando una linea di eyeliner sulla rima superiore degli occhi. L’eyeliner può essere di colore nero o marrone, ma non deve risultare troppo marcato. Il tutto andrà completato con del mascara volumizzante per ciglia. Non dimenticare un po’ di illuminante da applicare sotto l’arcata sopracciliare e nell’angolo interno dell’occhio.

Il trucco per occhi marroni da giorno e da sera



Ma che trucco per occhi marroni da giorni e da sera scegliere? Per un look da giorno, ovviamente, le nuance dovranno essere più naturali e soft: pensiamo, quindi, a tonalità come il bronzo, il marrone chiaro e il dorato. Si tratta di colori che risaltano il colore degli occhi. Una sfumatura di marrone nella piega dell’occhio e una sfumatura di marrone più chiaro sulla palpebra mobile riescono a conferire profondità.



E la sera? Come truccarli? Per un look serale, si può osare con colori come il burgundy, il prugna e il bronzo scuro. Anche in questo caso, via libera al marrone scuro o al nero per l’eyeliner, oltre a un ombretto shimmer e al mascara volumizzante. Potresti, inoltre, optare per colori come il grigio o il bordeaux. Sei pronta a esaltare i tuoi occhi con un make-up dai colori caldi? Scopri anche il trucco occhi verdi e il trucco occhi da cerbiatto.