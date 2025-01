Come affrontare la gravidanza in caso di obesità: rischi e consigli

La gravidanza è un periodo molto delicato per una donna, motivo per cui è importante seguire determinate accortezze e ascoltare sempre il parere del ginecologo. Partire da uno stato di obesità non è del tutto salutare, né per la mamma né per il bambino in grembo. Come affrontare quindi la gravidanza in caso di obesità? E cosa succede alla placenta?

Ecco alcune informazioni riportare direttamente dagli esperti del settore per affrontare in maniera serena e soprattutto consapevole una gravidanza con obesità.

Obesità in gravidanza: cosa succede alla placenta?

L’obesità, quindi essere in sovrappeso, comporta diverse problematiche. A livello ovarico e intra-uterino si crea un ambiente sfavorevole alla maturazione dell’ovulo (quindi il rischio dell’infertilità), all’impianto della blastocisti e al proseguimento della gravidanza, proprio come riporta Hebe, progetto che vede la partecipazione di ben 140 ricercatori dell’Università degli studi di Milano.

L’obesità in gravidanza, quindi, potrebbe aumentare il rischio di patologie materne e perinatali. Per tale motivo è importante seguire una dieta specifica o comunque perdere peso prima di intraprendere questo percorso tanto intenso e importante per una donna.

In che modo questo adiposità agisce in maniera negativa sulla crescita del bambino in grembo? I cambiamenti nel profilo di acidi grassi comportano delle alterazioni della placenta, andando così a creare uno stato pro infiammatorio conosciuto con il termine di “ambiente placentare lipotossico”.

Il trasporto placentare di acidi grassi verso il feto provoca problematiche proprio nello sviluppo degli organi fetali, quindi cervello, fegato, muscolo scheletrico, apparato vascolare e tessuto adiposo.

Questo è ciò che succede nella placenta in caso di obesità, ecco perché è fondamentale evitare di aumentare di peso durante la gravidanza e soprattutto sfatare una volta per tutte il mito “bisogna mangiare per due”.

Durante i 9 mesi di gestazione, specialmente se si parte da uno stato di obesità, è importante farsi seguire da un professionista e seguire le sue indicazioni per una gravidanza quanto più sicura e serena possibile.

Per chi è alla ricerca di una gravidanza, invece, è importante raggiungere prima il peso ideale per affrontare la gestazione al meglio e iniziare quindi un’alimentazione sana ed equilibrata nei mesi precedenti. Importante anche evitare un vita sedentaria e dedicarsi quanto più possibile al movimento e intraprendere l’attività fisica da eseguire almeno 2 volte a settimana. Un professionista del settore saprà darti le giuste indicazioni, evita assolutamente il fai da te.