O.J. Simpson è il padre di Khloé Kardashian? Ecco come stanno le cose

Stop! Cos’è questa storia? Se vi state chiedendo perché si parli di O.J. Simpson come padre biologico di Khloé Kardashian, e se questo gossip clamoroso sia vero, fermatevi un secondo: ecco la verità e come stanno le cose sulla voce che ha fatto il giro del mondo diventando uno dei tormentoni delle cronache rosa.

Khloé Kardashian: ora la verità di O.J. Simpson sulla paternità

Foto Instagram | @khloekardashian – Kim e Khloé Kardashian

Molto più alta delle sorelle, con qualche tratto lontano dai lineamenti di famiglia, Khloé Kardashian, regina di look da copiare, è finita al centro di una querelle che non smette di suscitare interesse e si insinua tra le pagine della cronaca rosa a cadenza più o meno regolare.

Non è certo la prima volta che accade, ma ora la voce su O.J Simpson “padre biologico” di Khloé Kardashian ha assunto proporzioni così grandi da spingere il diretto interessato a intervenire con la sua verità.

O.J. Simpson ha messo le cose in chiaro sul sospetto relativo alla paternità, sottolineanto il fatto che “non c’è verità nella voce” che gira in tutto il pianeta.

Durante la sua apparizione nel podcast “Full Send”, riporta Page Six, l’ex running back dei Buffalo Bills ha fatto una dichiarazione definitiva per chiudere il gossip con una pietra tombale: non ha mai avuto una relazione con la madre di Khloé, Kris Jenner, che conosceva tramite il marito avvocato Robert Kardashian, scomparso nel 2003.

Il marito di Kris Jenner, morto nel 2003, fu membro del team legale che difese Simpson nel processo per gli omicidi di Nicole Brown Simpson e del suo amico Ron Goldman (da cui uscì assolto), e fu il solo punto di contatto, a detta di O.J., tra loro.

“Le persone hanno il loro tipo, giusto? Ho sempre pensato che Kris fosse una ragazza carina, era davvero gentile. Ma uscivo con le top model“. Verità con tanto di stoccata alla mamma più famosa d’America, che secondo Simpson non sarebbe affatto il suo tipo e non lo avrebbe mai attratto.

“La voce non è vera. Non è nemmeno lontanamente vicina all’essere vera“, ha chiuso senza indugi smentendo di essere il padre di Khloé Kardashian. E noi ci chiediamo quanto durerà il silenzio dei “complottisti” su questa versione della storia… A casa Kardashian qualcuno vorrà commentare le dichiarazioni e le frecciatine dell’ex giocatore di football?