Nuvola dolce e profumata | il kaiserschmarren è il dolce trentino che non smetterai di rifare

kaiserschmarren: una specialità del trentino da urlo, profumato e sfizioso ma soprattutto perfetto per la voglia di dolce improvvisa, fidati non smetterai di rifarlo!

Hai presente quei dolci che ti conquistano al primo assaggio e poi diventano un’abitudine irresistibile? Ecco, il kaiserschmarren è proprio così. Una sorta di frittata dolce, morbida come una nuvola e profumata di vaniglia, che si prepara in un attimo e sparisce dal piatto ancora più in fretta. È uno di quei dessert lampo, per le voglie di dolci improvvise e che non hanno bisogno di occasioni speciali per finire in tavola.

Il kaiserschmarren è una ricetta austriaca e trentina, pronta in pochi minuti. C’è chi lo prepara con l’uvetta, chi ci mette un goccio di rum per dare un gusto più deciso, chi lo serve con zucchero a velo o marmellata di mirtilli. Io ti dico solo che una volta provato, il kaiserschmarren diventa un vizio buono, di quelli che non fanno pentire neanche un po’ di averlo preparato. La cosa bella, è che bastano pochissimi ingredienti, tutti semplici e già in casa per realizzarlo, ma il risultato è sorprendente. Leggero, soffice, profumato, tanto che io lo considero un piccolo capolavoro che vale la pena condividere con gli amici.

kaiserschmarren: una golosa ricettina lampo da provare subito!

E allora che aspetti? Prepara subito il kaiserschmarren e vedrai che non te ne pentirai! È uno di quei dolci che non si spiegano, si fanno e si gustano subito, appena tolti dal fuoco. Allaccia il grembiule quindi, prepara la padella e accendiamo i fornelli, che questa delizia sarà pronta in un lampo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10-12 minuti

Ingredienti per il kaiserschmarren

Per 4 persone

4 uova

140 ml di latte

70 g di zucchero

70 g di farina 00

40 ml di rum

1 pizzico di sale

1 baccello di vaniglia

60 g di burro per la cottura

Zucchero a velo + zucchero classico q.b. per decorare

Come si prepara il kaiserschmarren