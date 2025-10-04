Cioccolato e castagne insieme | i brownies più golosi dell’autunno

Brownies alle castagne: i più buoni dell’anno, insieme cioccolato e castagne sono pazzeschi, provare per credere!

Ne ho provate di versione deliziose dei brownies ma ti garantisco che con le castagne, ho dato una svolta pazzesca. Quando li ho portati a tavola nessuno se n’è accorto ma è bastato un’assaggio e il sapore delle castagne ha fatto impazzire tutti. I brownies alla castagne, sono si, il classico dolce che tutti adorano ma così, hanno tutto il sapore dell’autunno e credimi sono pazzeschi. Morbidi, cioccolatosi, con la dolcezza delle castagne che si sposano alla perfezione con il cioccolato, insomma, un capolavoro e dire poco.

La cosa che mi piace di più? Questi brownies alle castagne, si fanno con pochi ingredienti e con una semplicità incredibile. Quando li assaggi ti resta quel gusto avvolgente, un po’ rustico e anche un po’ elegante, che conquista chiunque. Dunque fidati se ti dico che proprio perché non è un dolce qualunque, ti chiederanno subito la ricetta!

Brownies alle castagne: se li provi così, non te li scordi più!

E allora basta chiacchiere, tieni pronte ciotole, frusta e teglia. Allaccia il grembiule, accendi il forno e vieni con me, oggi facciamo i brownies più golosi dell’autunno. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per i Brownies alle castagne

Per circa 20 brownies

300 g di castagne da bollire

3 uova

300 g di zucchero

Burro 300 g

150 g di cioccolato fondente

150 g di farina 00

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Brownies alle castagne