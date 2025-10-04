Cioccolato e castagne insieme | i brownies più golosi dell’autunno

Brownies alle castagne: la versione autunnale che fa impazzire tutti a casa mia. Tutti i segreti e la ricetta facile per farli a casa in poche mosse!

Ne ho provate di versione deliziose dei brownies ma ti garantisco che con le castagne, ho dato una svolta pazzesca. Quando li ho portati a tavola nessuno se n’è accorto ma è bastato un’assaggio e il sapore delle castagne ha fatto impazzire tutti. I brownies alla castagne, sono si, il classico dolce che tutti adorano ma così, hanno tutto il sapore dell’autunno e credimi sono pazzeschi. Morbidi, cioccolatosi, con la dolcezza delle castagne che si sposano alla perfezione con il cioccolato, insomma, un capolavoro e dire poco.

La cosa che mi piace di più? Questi brownies alle castagne, si fanno con pochi ingredienti e con una semplicità incredibile. Quando li assaggi ti resta quel gusto avvolgente, un po’ rustico e anche un po’ elegante, che conquista chiunque. Dunque fidati se ti dico che proprio perché non è un dolce qualunque, ti chiederanno subito la ricetta!

Brownies alle castagne: se li provi così, non te li scordi più!

E allora basta chiacchiere, tieni pronte ciotole, frusta e teglia. Allaccia il grembiule, accendi il forno e vieni con me, oggi facciamo i brownies più golosi dell’autunno. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per i Brownies alle castagne

Per circa 20 brownies

  • 300 g di castagne da bollire
  • 3 uova
  • 300 g di zucchero
  • Burro 300 g
  • 150 g di cioccolato fondente
  • 150 g di farina 00
  • 1 pizzico di sale
  • 1 bustina di vanillina
  • 1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si preparano i Brownies alle castagne

  1. Inizia mettendo le castagne in acqua fredda, portale a bollore e lasciale cuocere per circa 30-35 minuti. Una volta morbide, scolale e sbucciale subito, ancora calde, così è più facile. Poi riducile in purea con un passaverdura o uno schiacciapatate.
  2. In un pentolino poi, fai sciogliere a fuoco bassissimo il burro insieme al cioccolato fondente spezzettato. Mescola piano fino ad ottenere una crema liscia e profumata, dopo spegni e lascia raffreddare un pò.
  3. Prepara l’impasto intanto, montando in una ciotola grande le uova con lo zucchero e la vanillina, fino a farle diventare chiare e spumose. Unisci poi a filo il mix di burro e cioccolato fuso, mescolando con una spatola. Aggiungi anche la purea di castagne e amalgama bene vedrai che l’impasto diventerà subito cremoso e vellutato.
  4. Infine, setaccia farina, lievito e pizzico di sale direttamente sopra l’impasto, mescolando con movimenti dal basso verso l’alto, senza lavorarlo troppo.
  5. Versa il composto in una teglia rettangolare rivestita con carta forno, livellalo bene e cuoci in forno statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Non aprire troppo presto mi raccomando, assicurati che si formi quella crosticina sottile e lucida tipica dei brownies.
  6. Una volta sfornato, aspetta almeno una decina di minuti prima di tagliarlo a quadrotti, anche se è dura resistere, lo so e goditi tutta la bontà di questi meravigliosi brownies alle castagne. Ti garantisco che morbidi, gustosi e speciali come questi, non li hai mai provati. E se ami molto le castagne come me, allora mi raccomando provale anche bollite e vedrai che successo. Buon appetito!
