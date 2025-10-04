Cioccolato e castagne insieme | i brownies più golosi dell’autunno

Brownies alle castagne: i più buoni dell’anno, insieme cioccolato e castagne sono pazzeschi, provare per credere!
Ne ho provate di versione deliziose dei brownies ma ti garantisco che con le castagne, ho dato una svolta pazzesca. Quando li ho portati a tavola nessuno se n’è accorto ma è bastato un’assaggio e il sapore delle castagne ha fatto impazzire tutti. I brownies alla castagne, sono si, il classico dolce che tutti adorano ma così, hanno tutto il sapore dell’autunno e credimi sono pazzeschi. Morbidi, cioccolatosi, con la dolcezza delle castagne che si sposano alla perfezione con il cioccolato, insomma, un capolavoro e dire poco.
La cosa che mi piace di più? Questi brownies alle castagne, si fanno con pochi ingredienti e con una semplicità incredibile. Quando li assaggi ti resta quel gusto avvolgente, un po’ rustico e anche un po’ elegante, che conquista chiunque. Dunque fidati se ti dico che proprio perché non è un dolce qualunque, ti chiederanno subito la ricetta!
Brownies alle castagne: se li provi così, non te li scordi più!
E allora basta chiacchiere, tieni pronte ciotole, frusta e teglia. Allaccia il grembiule, accendi il forno e vieni con me, oggi facciamo i brownies più golosi dell’autunno. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi
Ingredienti per i Brownies alle castagne
Per circa 20 brownies
- 300 g di castagne da bollire
- 3 uova
- 300 g di zucchero
- Burro 300 g
- 150 g di cioccolato fondente
- 150 g di farina 00
- 1 pizzico di sale
- 1 bustina di vanillina
- 1/2 bustina di lievito per dolci in polvere
Come si preparano i Brownies alle castagne
- Inizia mettendo le castagne in acqua fredda, portale a bollore e lasciale cuocere per circa 30-35 minuti. Una volta morbide, scolale e sbucciale subito, ancora calde, così è più facile. Poi riducile in purea con un passaverdura o uno schiacciapatate.
- In un pentolino poi, fai sciogliere a fuoco bassissimo il burro insieme al cioccolato fondente spezzettato. Mescola piano fino ad ottenere una crema liscia e profumata, dopo spegni e lascia raffreddare un pò.
- Prepara l’impasto intanto, montando in una ciotola grande le uova con lo zucchero e la vanillina, fino a farle diventare chiare e spumose. Unisci poi a filo il mix di burro e cioccolato fuso, mescolando con una spatola. Aggiungi anche la purea di castagne e amalgama bene vedrai che l’impasto diventerà subito cremoso e vellutato.
- Infine, setaccia farina, lievito e pizzico di sale direttamente sopra l’impasto, mescolando con movimenti dal basso verso l’alto, senza lavorarlo troppo.
- Versa il composto in una teglia rettangolare rivestita con carta forno, livellalo bene e cuoci in forno statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Non aprire troppo presto mi raccomando, assicurati che si formi quella crosticina sottile e lucida tipica dei brownies.
- Una volta sfornato, aspetta almeno una decina di minuti prima di tagliarlo a quadrotti, anche se è dura resistere, lo so e goditi tutta la bontà di questi meravigliosi brownies alle castagne. Ti garantisco che morbidi, gustosi e speciali come questi, non li hai mai provati. E se ami molto le castagne come me, allora mi raccomando provale anche bollite e vedrai che successo. Buon appetito!