Semplici ma irresistibili | le castagne bollite preparate a regola d’arte

Castagne bollite: la ricetta facile e irresistibile con alloro e sale. Semplici da fare, profumate e genuine, sono il simbolo dell’autunno a tavola.

Castagne bollite: la ricetta semplice ed irresistibile che conquista sempre tutti, preparale con me a regola d’arte e vedi che sapore!

Non c’è niente da fare, la prima cosa a cui si pensa in autunno a casa mia, sono le castagne bollite! Beh, non c’è camino acceso, coperta calda e tazza fumante che tenga, senza un bel piatto di castagne bollite. E la cosa bella è che per prepararle non serve essere chef, basta davvero poco, ma il risultato è sempre una goduria che ti scalda il cuore.

Sai qual è il segreto? La semplicità. Giusto 3 ingredienti e già il profumo che esce dalla pentola ti fa venire voglia di affondare le mani nel piatto. Le castagne bollite non sono solo uno snack, ma un mix di tradizione, ricordi di famiglia, chiacchiere attorno al tavolo con dita che si sporcano un po’ ma che non smettono di sbucciare. Il risultato però è sempre lo stesso, una tira l’altra e non smetti finché non finiscono provare per credere!

Castagne bollite: la ricetta più amata dell’autunno

Insomma, se vuoi portare a tavola un pezzetto d’autunno genuino ed irresistibile, questa è la ricetta giusta. E credimi, prepararle a regola d’arte è più facile di quanto pensi, allaccia il grembiule quindi, prendi la pentola più grande che hai e metti su l’acqua, che oggi bolliamo le castagne come si deve. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 1 ora

Ingredienti per le Castagne bollite

1 kg di castagne

4 foglie di alloro

Una manciata di sale

Come si preparano le Castagne bollite