Semplici ma irresistibili | le castagne bollite preparate a regola d’arte

Castagne bollite: la ricetta semplice ed irresistibile che conquista sempre tutti, preparale con me a regola d’arte e vedi che sapore!
Non c’è niente da fare, la prima cosa a cui si pensa in autunno a casa mia, sono le castagne bollite! Beh, non c’è camino acceso, coperta calda e tazza fumante che tenga, senza un bel piatto di castagne bollite. E la cosa bella è che per prepararle non serve essere chef, basta davvero poco, ma il risultato è sempre una goduria che ti scalda il cuore.
Sai qual è il segreto? La semplicità. Giusto 3 ingredienti e già il profumo che esce dalla pentola ti fa venire voglia di affondare le mani nel piatto. Le castagne bollite non sono solo uno snack, ma un mix di tradizione, ricordi di famiglia, chiacchiere attorno al tavolo con dita che si sporcano un po’ ma che non smettono di sbucciare. Il risultato però è sempre lo stesso, una tira l’altra e non smetti finché non finiscono provare per credere!
Castagne bollite: la ricetta più amata dell’autunno
Insomma, se vuoi portare a tavola un pezzetto d’autunno genuino ed irresistibile, questa è la ricetta giusta. E credimi, prepararle a regola d’arte è più facile di quanto pensi, allaccia il grembiule quindi, prendi la pentola più grande che hai e metti su l’acqua, che oggi bolliamo le castagne come si deve. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 5 minuti
Tempo di cottura: 1 ora
Ingredienti per le Castagne bollite
1 kg di castagne
4 foglie di alloro
Una manciata di sale
Come si preparano le Castagne bollite
- Per una ricetta perfetta ovviamente le castagne devono essere impeccabili. Parti quindi sempre dalla scelta di castagne belle sode, senza buchi ne macchie strane, fidati, fa la differenza.
- Con un coltellino affilato pratica un taglietto sulla buccia di ogni castagna. Basta una piccola incisione, serve solo a far entrare l’acqua e a rendere più facile sbucciarle dopo.
- Riempi poi una pentola capiente con abbondante acqua, aggiungi il sale e le foglie di alloro, quindi poi le castagne e porta a bollore. A questo punto da quando inizia a bollire calcola circa un’ora di cottura.
- Non serve fare molto ora, solo dare una girata di tanto in tanto, così cuociono tutte in modo uniforme e dopo un’oretta prendine una e assaggiala! Se risulta morbida e profumata ci siamo, spegni il fuoco quindi e scolale tutte.
- Porta subito in tavola le tue mitiche castagne bollite, ancora fumanti, con il profumo dell’alloro che le avvolge e ti assicuro che sarà impossibile resisterle! Se ami queste coccole autunnali, prova anche la zuppa di lenticchie cremosa che è un altro piatto che per scaldarti lo stomaco nelle giornate fredde è il massimo. Buon appetito!