Povera solo di nome | questa zuppa di lenticchie è da capogiro

Zuppa di lenticchie: povera? Solo il nome, in realtà è una ricetta ricca di nutrimento, e buona da capogiro, ti farà consolare!

Sai quelle giornate fredde in cui hai solo voglia di un piatto che ti scaldi? Ecco, la zuppa di lenticchie è la ricetta semplice che fa per te. Non farti ingannare dalle apparenze o dalla fama di piatto povero, si perché qui si parla di una ricetta che ha tutto, sapore, sostanza e quel tocco tradizionale che non guasta mai.

La cosa che adoro di questa zuppa di lenticchie, è la semplicità. Pochi ingredienti, tutti semplici, eppure messi insieme fanno un capolavoro. Ogni cucchiaiata è una delizia per il palato e poi la cosa più bella, è che ti sembra quasi di sentire il profumo della cucina della nonna, con il soffritto che sfrigola piano piano e si sente in tutta la casa. Beh credimi, mentre cuoce già fa venire l’acquolina in bocca e non esagero, quando l’assaggi ti consoli per davvero!

Zuppa di lenticchie: tutti i sapori irresistibili di una volta!

Quindi, niente scuse, questa zuppa di lenticchie la devi provare. È facile, economica e soprattutto buona da leccarsi i baffi e allora senti a me, allaccia il grembiule, tira fuori una pentola bella capiente e iniziamo subito a prepararla insieme!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti

Ingredienti per la Zuppa di lenticchie

Per 4 persone

350 g di lenticchie

2 gambi di sedano

2 carote

Aglio 2 spicchi

1 foglia di alloro

Brodo vegetale q.b.

Un porro

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara la Zuppa di lenticchie