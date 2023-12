Nuovo grande aggiornamento di WhatsApp, la funzione in arrivo ti può salvare

Una nuova importantissima novità riguarda l’app forse più apprezzata in assoluto dagli utenti di mezzo mondo: è in arrivo una nuova funzione

Nel corso dei mesi abbiamo visto come WhatsApp sia diventata, di fatto, una app molto più al passo con i tempi, per quel che riguarda una serie di accorgimenti apportati dagli stessi programmatori Meta. La corsa al raggiungimento di traguardi prefissati, insomma, è più che mai iniziata.

Tali traguardi, in molti casi, rappresentano ciò che di fatto si può sintetizzare con concorrenza. Rincorrere, per l’appunto, specifiche opzioni che magari altre aziende hanno già sviluppato. In questo caso parliamo di una costante più che mai viva. Non sempre ciò succede, ma il tutto fa parte in un modo o nell’altro della realtà di specifiche aziende.

Nuovo grande aggiornamento di WhatsApp: la funzionalità assolutamente inaspettata

Gli ultimi mesi hanno portato all’app di messaggistica istantanea una serie di innovazioni che di certo non hanno scontentato gli utenti. Pensiamo all’opzione sondaggio, per prendere nel modo più veloce possibile decisioni di gruppo, alla possibilità di inviare messaggi a se stessi per creare una vera e propria “stanza” di contenuti personali, o anche all’opzione che consente di inviare brevissimi contenuti video.

Attraverso il nuovo aggiornamento rilasciato dall’azienda, è presente una nuova funzione che consente una elevata protezione per quel che riguarda il proprio account. Tra le impostazioni, infatti, dovrebbe essere presente, per coloro che hanno provveduto ad aggiornare l’app, una sezione denominata “indirizzo email”.

Il tutto rientra nella logica del doppio controllo, per cosi dire, in merito alla stessa sicurezza dell’account. Tutto ciò non vuol dire che l’accesso all’app sia consentito esclusivamente con indirizzo mail, quindi, senza numero di telefono, ma che il primo elemento vada in qualche modo a sostegno del secondo, fornendo una doppia chiave, in un certo senso, per badare in primis alla questione sicurezza.

Al momento il tutto è disponibile per alcuni beta tester con l’ultimo aggiornamento rilasciato da Meta. Nei prossimi giorni, la distribuzione dello stesso aggiornamento sarà in qualche modo resa alla maggior parte degli utenti. Un passo in avanti, insomma, per quel che riguarda la gestione del proprio profilo WhatsApp, andando sempre di più a incidere in quelle che sono le dinamiche che badano nel modo più efficace possibile a preservare la sicurezza stessa degli utenti.

Gli eventuali rischi derivanti da un utilizzo scorretto dell’app, o magari dall’utilizzo di malintenzionati, possono in questo modo essere sgonfiati potenzialmente. Il futuro, insomma, in questo senso, sembra essere più che mai roseo.