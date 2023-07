Nuove tendenze nel mondo del wedding: le partecipazione di plexiglass

Il 2023 stravolge completamente il mondo del wedding: tra le nuove tendenze quella che maggiormente spicca è la partecipazione del matrimonio non più tradizionale e quindi cartacea bensì plexiglass.

Sono diverse le tendenze che l’anno 2023 porta con sé nell’universo del wedding, il mondo ormai si è modernizzato con l’avvento sempre più affermato dei social (pane quotidiano nella vita di quasi tutte le generazioni) ed è di pari passo con le tendenze del momento. Soprattutto con la fine della pandemia, si può dare il via libera ad un numero senza vincoli e restrizioni degli invitati.

Tra le diverse tendenze che il wedding porta con sé nel 2023 troviamo l’abbandono delle vecchie tradizioni che fanno strada al rinnovo, vi è la presenza di un mix tra il rustico e il classico ma soprattutto l’esplosione dei colori gioca un ruolo fondamentale, inoltre se prima il numero degli invitati era quasi senza fine, oggi si prediligono solo le persone care e intime. Ovviamente non può mancare il classico vestito bianco della sposa ma questa volta si preferisce un abito molto lavorato soprattutto ornato di pizzo. In fine i fiori saranno molto semplici e il bouquet abbastanza piccolo.

Il colore prediletto anche per l’allestimento è il bianco: elegante, fine e delicato oppure colori pastello, anche la natura gioca il suo ruolo importante in quanto le location scelte sono sempre più quelle caratterizzate dal verde e quindi dalla natura, duque la semplicità è la parola chiave per il wedding 2023 che va a caratterizzare anche gli allestimenti.

Per gli sposi amanti della movida, l’organizzazione di un matrimonio può diventare una vera e propria festa caratterizzata da dj set e mood discoteca.

L’innovazione degli inviti in plexiglass, ma come vengono realizzati?

Vi è anche l’abbandono delle classiche partecipazioni cartacee che lasciano spazio a quelle realizzate in plexiglass.

Le grafiche che si possono scegliere sono diverse, viene poi abbinato alla partecipazione un libretto in carta traslucida con stampa ma la scelta può sempre variare e può essere prediletta anche la classica busta in carta, e per concludere il sigillo in ceralacca, la scelta può essere fatta tramite il catalogo e apportare delle modifiche, insomma tutto può essere personalizzato a piacimento degli sposi.

Questa nuova tipologia di partecipazione impiega maggior tempo per essere realizzata, proprio per questo bisogna organizzarsi almeno tre mesi prima, sono inviti dalla visione elegante, pulita e che permettere di scegliere tutta la personalizzazione compresa lo stile della scrittura, parlando quest’ultima, in plexiglass vengono realizzati anche i tableau mariage stampato su plexiglass trasparente a cui vengono poi applicati degli inserti in plexiglass specchiato che possono essere oro, argento e oro rosa.