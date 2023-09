Nuove emoji, ecco come puoi crearne di nuove direttamente dal tuo smartphone con un nuovo tool

Da pochi giorni è disponibile un nuovo strumento online per creare nuove emoji: ne puoi creare infinite direttamente sullo smartphone.

Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 dovrebbero arrivare su tutti gli smartphone tantissime nuove emoji che si andranno ad aggiungere alle centinaia che già sono disponibili adesso.

In attesa dell’arrivo vero e proprio, è stato presentato da pochi giorni uno strumento online che permette a chiunque di creare infinite emoji utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

La comunicazione al giorno d’oggi è chiaramente cambiata rispetto a qualche anno fa quando non esistevano ancora gli smartphone e soprattutto non si utilizzava ancora WhatsApp così di frequente.

Attualmente, oltre alle parole scritte e ai messaggi vocali, si può comunicare anche tramite le emoji che possono esprimere diversi concetti attraverso delle immagini.

Si tratta di un modo per rendere le conversazioni più variegate e sicuramente meno asettiche.

Un tempo questi simboli si chiamavano emoticon

I più giovani magari non sanno che le emoji sono la naturale evoluzione di alcuni simboli che in passato venivano definiti semplicemente emoticon.

Le emoticon erano successioni di caratteri scritti con la tastiera per creare delle immagini stilizzate o, più semplicemente, delle faccine che esprimono emozioni.

Con l’arrivo degli smartphone e di WhatsApp le emoticon sono state sostituite dalle emoji che ancora oggi utilizziamo spesso in tutte le chat.

Le emoji, come le conosciamo adesso, non sono solamente delle faccine che esprimono emozioni, ma sono delle vere e proprie immagini che danno colore alle nostre chat.

Aprendo la lista di questi simboli, infatti, possiamo trovare immagini che raffigurano emozioni, esseri umani, animali, luoghi del mondo, bandiere, oggetti e chi più ne ha più ne metta.

In attesa dell’arrivo di altri simboli, ecco un modo per crearne di nuove da soli mediante un tool di Google.

Con questo tool puoi creare emoji infinite col tuo smartphone

Anche se ormai la lista delle emoji ha davvero un’immagine per tutto, Google ha deciso di creare un tool per permettere agli utenti di creare nuove emoji totalmente mai viste prima.

Il tool è chiamato “emoji kitchen” e si può raggiungere facilmente digitandolo nella barra di ricerca di Google e premendo invio, sia da computer che da smartphone.

Il tool permette di scegliere due emoji (differenti o la stessa) e fonderle tra loro per creare una emoji nuova di zecca e mai vista prima.

È possibile sceglierle dalla lista oppure farle scegliere al tool in maniera casuale, ma il dettaglio migliore è che possibile copiare queste emoji create dalla fusione e incollarle nelle chat.