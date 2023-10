Nota banca cerca addetti allo sportello per varie filiali in Italia: una grande opportunità di crescita

Nota banca cerca addetti allo sportello e altre figure professionali da inserire nelle filiali d’Italia. Molte opportunità per candidarsi.

Se stai cercando una nuova opportunità di lavoro nel settore finanziario, Banca Generali potrebbe essere la scelta giusta. Questa nota banca, parte del Gruppo Generali Assicurazioni, sta cercando personale per le sue sedi centrali e filiali sparse in tutta Italia. Scopriamo quali posizioni sono aperte e quali requisiti devi soddisfare per candidarti.

Nuove opportunità di lavoro in Banca Generali

Banca Generali è in continua a crescita e sviluppo. Per sostenere questo andamento, è costantemente alla ricerca di nuove figure da inserire nei propri uffici in sede e negli sportelli bancari. Le opportunità di lavoro in sono aperte sia a candidati esperti nel settore, sia a figure junior e neolaureate.

Le offerte di lavoro in Banca Generali si estendono per tutto il territorio italiano. Le posizioni sono disponibili sia nelle sedi centrali a Milano e Trieste, sia nelle filiali operative nelle principali città italiane. In generale, Banca Generali offre contratti sia a tempo indeterminato che determinato.

Quali figure ricerca Banca Generali

Di seguito abbiamo riassunto un elenco delle posizioni attualmente aperte presso Banca Generali, insieme ai requisiti necessari:

Segreteria Societaria e Gestione Soci

Sede di lavoro: Milano

Requisiti: Circa tre anni di esperienza specifica in banche e/o società quotate, laurea in discipline giuridiche, buone abilità relazionali, conoscenza della lingua inglese, è preferibile avere l’abilitazione per la professione di avvocato.

Governance and Relations

Sede di lavoro: Milano

Requisiti: Laurea in giurisprudenza e almeno 4-5 anni di esperienza specifica in banche, società quotate o studi legali internazionali.

Compliance Specialist

Sedi di lavoro: Milano, Trieste

Requisiti: Laurea in economia o finanza e amministrazione aziendale, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a viaggiare.

CEO Office Assistant

Sede di lavoro: Milano

Requisiti: Laurea in Economia, Finanza o discipline simili, 3-5 anni di esperienza, background in consulenza, eccellente conoscenza dell’inglese e italiano.

Budgeting and Commercial Control Specialist

Sede di lavoro: Milano

Requisiti: Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, conoscenza avanzata di sistemi di reporting e data intelligence, almeno due anni di esperienza in contesti simili.

Come inviare la propria candidatura

Per candidarsi a una delle posizioni aperte in Banca Generali, sul sito web ufficiale dell’azienda è disponibile la sezione delle carriere. Si trovano le posizioni attualmente aperte e si potrà inviare la propria candidatura online. Assicurati di soddisfare tutti i requisiti specificati nella descrizione del lavoro per aumentare le tue possibilità di entrare a far parte di questa realtà prestigiosa.