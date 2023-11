Non solo riso: elimina l’umidità in casa con questi 2 prodotti

Vuoi eliminare l’umidità da casa? Allora non ti occorre solo il riso, ma questi 2 prodotti: saranno davvero grandiosi!

L’umidità in casa, soprattutto in inverno, è uno dei principali problemi che entrano a far parte della nostra vita. Difficile da eliminare se non si prendono subito provvedimenti, ma soprattutto fastidiosa perché può emanare cattivi odori. Ebbene, per fortuna però vi sono diversi trucchetti, economici e del tutto naturali, che fanno sì che venga eliminata in men che non si dica.

Vediamo insieme un trucchetto incredibile, utilizzato anche dalle nostre nonne, che non comprende solo l’utilizzo del riso, ma anche di altri 2 prodotti. L’umidità andrà finalmente via dalla vostra casa!

Elimina l’umidità con 2 prodotti: andrà via in un attimo!

Avere un enorme sbalzo termico tra la temperatura esterna (fredda) e quella interna (calda) può essere dannoso non solo per la nostra salute, ma anche per la nostra casa ed in particolare per le pareti di quest’ultima. L’umidità presente in casa può emanare anche cattivi odori oltre a far comparire uno degli incubi più importanti di una donna: la muffa. Quest’ultima, essendo un fungo, tende a riprodursi velocemente e a diffondersi in giro, mangiando l’intera parete.

Per evitare che tutto ciò accada, dobbiamo correre ai ripari con metodi naturali che possano assorbire l’umidità ed eliminarla totalmente. Se prima utilizzavamo solo il riso, da oggi in poi aggiungeremo altri prodotti che renderanno il tutto davvero interessante ed efficace. Vediamo insieme di cosa parliamo.

Per realizzare e concretizzare questo rimedio abbiamo bisogno di:

vasetto di vetro con apposito coperchio

2 cucchiai di riso

bucce di arancia

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

La prima cosa da fare è mettere, per prima cosa, i due cucchiai di riso all’interno del vasetto di vetro ed aggiungere i cucchiai di bicarbonato di sodio. Spezzettare il più possibile, in piccole parti, le bucce di arancia e riporle all’interno del vasetto di vetro ed infine chiudere con il coperchio. Lasciare agire il tutto per circa 2 ore ed aspettare che le bucce inizino ad emanare il proprio profumo.

Fatto ciò, riprendiamo il nostro vasetto, apriamolo e posizioniamolo negli angoli della stanza che ci risulta essere più umida. In questo modo il riso riuscirà ad assorbire tutta l’umidità, il bicarbonato ad eliminare i cattivi odori provenienti dal vasetto stesso ed infine le bucce di arancia riusciranno ad emanare un odore di pulito che renderà il tutto perfetto. Finalmente la nostra camera, da umida che era, diventerà davvero asciutta e super profumata.