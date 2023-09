Non solo in cucina: ecco perché tutti stanno frullando il kiwi e aggiungendo questo ingrediente, il risultato è sorprendente

Il kiwi è un frutto molto gustoso e dalle tante proprietà benefiche. Tutti lo stanno frullando e aggiungendo come ingrediente, perché?

Il kiwi è un frutto dalle tante proprietà benefiche perché ricco di Vitamina C, potassio, ferro e vitamina E. È perfetto da gustare in questo periodo perché rinforza le difese immunitarie. È molto versatile: si può mangiare da solo oppure aggiungere a molti altri ingredienti (anche altri frutti in una macedonia) per creare delle ricette gustose e leggere. Inoltre, si può anche utilizzare per preparare dei centrifugati detox.

Questi sono gli usi più noti del kiwi ma in realtà non finisce qua: questo frutto si presta a tantissime ricette dolci e salate, servirà per creare delle bevande (alcoliche e non). Non solo in cucina, il kiwi si può usare anche per la cura della persona.

Non solo in cucina: tutti gli usi del kiwi (ecco perché lo stanno frullando tutti)

Il kiwi si può utilizzare per creare dei saporiti e dissetanti cocktail alla frutta, ideali da gustare durante la bella stagione quando fa caldo ma anche quando si sta a casa in inverno, durante una serata con gli amici, per replicare ciò che di solito si fa al bar: bere in compagnia. Un esempio è il cocktail analcolico alla mela frozen dove i due frutti sono aggiunti insieme.

Il kiwi si presta anche alla preparazione di frullati e centrifugati per fare il pieno di vitamine. Sono ideali da bere per depurarsi e mantenersi in forma durante il periodo primaverile oppure da sorseggiare a colazione o post allenamento in palestra. È il frutto alla base della macedonia, dona colore e gusto (a volte acidulo, a volte molto dolce). È perfetto in ogni occasione.

Per chi volesse usare il kiwi anche per prendersi cura della pelle, questo frutto ha un potente potere purificante e di detox. Preparare una maschera viso fai da te in casa sarà molto semplice. Occorrerà prendere uno yogurt naturale intero, 1 kiwi e un cucchiaio di farina. Sbucciare e tagliare il kiwi e metterlo nel frullatore.

Versare la crema ottenuta in una ciotola, rivestirla con la pellicola trasparente e porre nel frigo. Aggiungere il vasetto di yogurt e un cucchiaio di farina ed infine amalgamare bene tutti gli ingredienti in modo che non si formino grumi. Lasciar riposare il composto in frigorifero per qualche minuto. Subito dopo la maschera è già utilizzabile e i risultati saranno visibili dopo la prima applicazione: la pelle sarà idratata e luminosa.