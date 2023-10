Non lavarti mai i denti dopo che hai mangiato questi cibi: rischi di fare peggio

Non lavarti assolutamente i denti subito dopo aver mangiato questi cibi: potresti procurarti dei danni irreparabili!

L’igiene dentale è fondamentale, ma in certi casi la “mania della pulizia” può diventare un danno a tutti gli effetti. Complice anche la reazione di più alimenti che chimicamente non vanno proprio a braccetto con lo smanto dei denti. E’ chiaro che non tutti sono dannosi per la salute, ma alcuni possono davvero creare dei problemi. Non lavarti mai i denti dopo aver mangiato alcuni cibi non è soltanto un avvertimento, ma un’indicazione fondamentale che è preludio della corretta cura dell’igiene della bocca.

La prima concezione da affermare è che lavare i denti più volte al giorno e dopo i pasti, non è un errore. Questa indicazione rimane buona e corretta norma, il punto è conoscere in quali casi evitare. Soprattutto è necessario capire come lavare correttamente i denti. Con questo si afferma di dover attendere più tempo, non che non si devono lavare i denti. Questi vanno igienizzati con dentifricio, collutorio, e se ti ha tempo prima si passa il filo interdentale. Precisiamo inoltre che non parliamo solo di cibi, perché anche le bevande possono avere degli effetti devastanti. Quali sono le conseguenze peggiori? Ad ogni alimento il suo tempo prima di passare al lavaggio.

Non lavarti i denti dopo questi cibi, te ne pentirai amaramente!

Tra i peggiori effetti collaterali si ha proprio un indebolimento totale e profondo della salute dentale. Sia per quanto concerne l’aspetto, lo smalto diventa meno vivido, si opacizza e il colore può tendere al giallino, che per quanto riguarda la solidità del dente in sé. Come se non bastasse l’insorgere di carie e problemi come infiammazioni, sono pronte dietro l’angolo a far passare dei guai.

Il primi alimenti che potrebbero danneggiare la salute dentale hanno una base acida. Quali sono quelli che ne contengono di più? Primo campanello d’allarme con gli agrumi, qualsiasi essi siano. Per quanto sono una fonte di benessere per l’organismo, sono molto aggressivi per la salute dentale. Per cui va bene fare uno spuntino con arance, pompelmi, mandarini e spremere un bel po’ di succo di limone per condire i cibi, ma i denti non vanno la lavati subito. Stessa situazione per le bevande gassate e per quella di cui nessun adulto medio può fare a meno, il caffè.

Arrivati a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa fare? Attendere che la saliva e l’intero organismo ristabiliscano il ph che c’è all’interno della bocca. Per cui se passano 30 minuti, si possono tranquillamente lavare i denti. Esistono trucchetti per preservare la salute dentale? Al mattino, quando si beve una spremuta d’arancia o del caffè, utilizzare una cannuccia potrebbe salvaguardare la situazione e posticipare l’appuntamento della pulizia dei denti dal dentista!