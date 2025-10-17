Non il solito plumcake | questo porta i sapori dell’autunno in tavola

Plumcake di castagne soffice e profumato: un dolce facile e veloce che porta i sapori dell’autunno in tavola. Pronto in pochi minuti e irresistibile dal primo morso!

Appena comincia a farsi sentire l’aria fresca e le prime foglie iniziano a cadere, io tiro fuori la mia arma segreta: il plumcake di castagne. Profumato, morbido e con quel sapore dolce e avvolgente che sa proprio d’autunno. È uno di quei dolci che ti riempie la casa di un profumo caldo e ti fa venire voglia di una coperta e una tazza di tè e poi è così buono che una fetta tira l’altra!

Il trucco sta tutto nella farina di castagne, che trasforma un semplice plumcake in un dolce speciale. Viene fuori infatti un impasto soffice, umido al punto giusto e ha quel retrogusto di nocciola che conquista subito. E poi il bello è che si prepara in un attimo, con pochissimi ingredienti e senza stare ore in cucina. Credimi, una volta assaggiato, il classico plumcake ti sembrerà una cosa qualunque.

Plumcake di castagne: altro che ricetta semplice qui si svolta!

Insomma, se vuoi un dolce che sa di autunno, perfetto in pochissimi minuti e ideale per tutte le ore del giorno, il Plumcake di castagne è la scelta giusta. Armati di frullino e ciotola quindi e vedrai che otterrai uno dei plumcake più buoni che abbia mai provato. Allaccia il grembiule, accendi il forno e iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per il Plumcake di castagne

Stampo da 26-28 cm

4 uova

130 g di zucchero

200 g di farina di castagne

130 g di farina 00

330 ml d panna fresca liquida

1 bustina di lievito in polvere per dolci

1 bustina di vanillina

Come si prepara il Plumcake di castagne