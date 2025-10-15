Mele e castagne una combo speciale | nonna trasforma la solita torta in un capolavoro

Torta di mele e castagne morbidissima e profumata, la ricetta della nonna che trasforma la solita torta di mele in un capolavoro d’autunno a cui è impossibile dire di no!

Torta di mele e castagne: è così che nonna trasforma la solita torta di mele in un capolavoro morbidissimo e gustoso! Ad una combo così speciale non si resiste!

Ti giuro, questa torta profuma così tanto che il vicino ha bussato per chiedere una fetta e non sto scherzando. È la torta di mele e castagne della nonna, quella che sforna nei pomeriggi d’autunno, quando la casa profuma di zucchero e frutta e fuori fa freddo. Morbidissima, dolce al punto giusto e con quel sapore, che ti fa venire voglia di un’altra fetta già mentre stai assaggiando la prima. Fidati, una volta provata, la torta di mele classica ti sembrerà quasi banale a confronto.

La vera chicca di questa ricetta, sta tutta in quella combo irresistibile di mele e castagne che nell’impasto diventano morbide, dolci, cremose. È proprio insieme infatti, che fanno un capolavoro semplice ma pieno di gusto, perfetto per la colazione o per coccolarsi la sera con una tazza di tè fumante. Beh credimi, anche chi dice che non amo i dolci, finirà per chiederti il bis.

Torta di mele e castagne: un capolavoro autunnale in poche mosse!

Insomma, se vuoi portare un po’ di calore e profumo d’autunno in casa, questa è la torta giusta. È facile, genuina, e sa consolare grandi e piccini dal primo all’ultimo morso. Allora dai, allaccia il grembiule e accendi il forno, che la casa deve iniziare a profumare di buono. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta di mele e castagne

4 uova

200 g di zucchero

140 ml di latte

140 g di farina 00

1 limone grande bio di cui il succo e la scorza grattugiata

500 g di castagne da bollire

5 mele

1 bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Torta di mele e castagne