Il profumo incredibile di mandorle conquista i vicini | la torta frangipane è unica

Torta frangipane: la ricetta unica e speciale che conquista perfino i vicini con il suo profumo incredibile. Tutti i segreti per renderla perfetta!
Hai presente quei dolci che appena li metti in forno, fanno girare la testa a tutto il palazzo? Ecco, la torta frangipane è proprio così. Un profumo di mandorle e burro che riempie la casa, dolce ma elegante, capace di far bussare il vicino solo per chiedere “che stai cucinando?”. È una torta dal fascino francese, raffinata ma semplice, con quella crema morbida e vellutata che si scioglie in bocca. Fidati, una volta provata, diventa una di quelle ricette che non lasci più andare e troverai la prima occasione per rifarla subito.
Beh, di per sè è una ricetta semplicissima e fatta di pochi ingredienti che forse hai pure già a casa, ma si combinano così bene, che il risultato sembra da pasticceria. Cosa rende la torta frangipane così golosa? Parliamo di una frolla friabile che racchiunde una delicatissima crema di mandorle dal gusto travolgente. Credimi, non serve essere un pasticcere per ottenere un risultato da rivista, bastano 10 minuti per preparare la base e il resto lo fa il forno, non ti dico che profumo per casa!
Torta frangipane: una delizia francese da provare subito
Insomma, se ami i dolci che sanno di casa ma sembrano da pasticceria, questa è la torta giusta. Perfetta a colazione, per il tè delle 5 o come dessert da fine cena che lascia tutti a bocca aperta e magari col bis in mano. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e preparati a profumare tutta la cucina con questa torta frangipane favolosa. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 40-45 in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi
Ingredienti per la Torta frangipane
Stampo da 24 cm
Frolla
- 1 uovo
- 75 g di zucchero a velo
- 45 ml di olio extravergine d’oliva
- 1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
- 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
- 150 g di farina 00
- 1 bustina di vanillina
Per la farcia
- 2 uova
- 120 g di zucchero+
- 120 g di burro
- 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
- 150 g di farina di mandorle
Per la copertura
- 1 uovo per spennellare
- Zucchero di canna q.b.
Come si prepara la Torta frangipane
- Inizia dalla base, quindi in una ciotola sbatti l’uovo con lo zucchero a velo finché non diventa chiaro e spumoso. Aggiungi poi l’olio, la scorza di limone e la vanillina e sempre continuando a mescolare incorpora anche la farina e il lievito setacciati impastando velocemente con le mani finché non ottieni una frolla morbida e liscia. Se però dovesse risultare un po’ appiccicosa, niente paura, basta una spolverata di farina e torna perfetta ma attenta a non esagerare. Avvolgila poi nella pellicola e lasciala riposare qualche minuto mentre prepari la crema.
- Per preparare la crema frangipane è facilissimo, basta mescolare in una ciotola il burro morbido con lo zucchero finché non diventa una crema chiara. Aggiungi poi le uova una alla volta, mescolando bene, poi incorpora la scorza di limone e la farina di mandorle, fino ad ottenere una crema densa e super profumata.
- Ora riprendi la frolla e sistemala nello stampo da 24 cm imburrato ed infarinato, ricoprendo bene sia la base che i bordi. Versa sopra la crema frangipane, livella con una spatola e e vuoi, puoi decorare con qualche fettina di mandorla o semplicemente spennellare la superficie con l’uovo sbattuto e una spolverata generosa di zucchero di canna.
- Cuoci la torta in forno a 160 gradi per circa 40-45 minuti, finché la superficie non è dorata e irresistibilmente profumata. Ti avviso, l’odore che uscirà dal forno farà venire fame anche a chi non ama i dolci!
- Una volta cotta, lasciala raffreddare giusto il tempo di non scottarti anche se lo so, la tentazione è quella di tagliarla subito. Ed eccola qui pronta a torta frangipane pronta per conquistare tutti, fidati che la vedrai sparire una fetta dopo l’altra. E se ami dolci profumati e irresistibili come questo, prova anche tu questa torta d’inverno, un’altra bontà speciale che ti farà sentire tutti i profumi dell’autunno. Buon appetito!