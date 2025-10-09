Il profumo incredibile di mandorle conquista i vicini | la torta frangipane è unica

Torta frangipane: la ricetta unica e speciale che conquista perfino i vicini con il suo profumo incredibile. Tutti i segreti per renderla perfetta!

Hai presente quei dolci che appena li metti in forno, fanno girare la testa a tutto il palazzo? Ecco, la torta frangipane è proprio così. Un profumo di mandorle e burro che riempie la casa, dolce ma elegante, capace di far bussare il vicino solo per chiedere “che stai cucinando?”. È una torta dal fascino francese, raffinata ma semplice, con quella crema morbida e vellutata che si scioglie in bocca. Fidati, una volta provata, diventa una di quelle ricette che non lasci più andare e troverai la prima occasione per rifarla subito.

Beh, di per sè è una ricetta semplicissima e fatta di pochi ingredienti che forse hai pure già a casa, ma si combinano così bene, che il risultato sembra da pasticceria. Cosa rende la torta frangipane così golosa? Parliamo di una frolla friabile che racchiunde una delicatissima crema di mandorle dal gusto travolgente. Credimi, non serve essere un pasticcere per ottenere un risultato da rivista, bastano 10 minuti per preparare la base e il resto lo fa il forno, non ti dico che profumo per casa!

Torta frangipane: una delizia francese da provare subito

Insomma, se ami i dolci che sanno di casa ma sembrano da pasticceria, questa è la torta giusta. Perfetta a colazione, per il tè delle 5 o come dessert da fine cena che lascia tutti a bocca aperta e magari col bis in mano. Allaccia il grembiule quindi, accendi il forno e preparati a profumare tutta la cucina con questa torta frangipane favolosa. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40-45 in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi

Ingredienti per la Torta frangipane

Stampo da 24 cm

Frolla

1 uovo

75 g di zucchero a velo

45 ml di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

150 g di farina 00

1 bustina di vanillina

Per la farcia

2 uova

120 g di zucchero+

120 g di burro

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

150 g di farina di mandorle

Per la copertura

1 uovo per spennellare

Zucchero di canna q.b.

Come si prepara la Torta frangipane