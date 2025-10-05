Si chiama torta d’inverno è non è un caso | una bontà che scalda il cuore

Torta d’inverno: soffice, profumata e ricca di frutta secca e spezie, un dolce incredibilmente facile e veloce che conquista tutti, perfetta per l’autunno e l’inverno.

Torta d’inverno: se si chiama così non è un caso, una bontà irresistibile che scalda il cuore, provare per credere!

Quando penso alla Torta d’inverno, mi viene subito in mente il profumo che invade la cucina, quel mix di spezie, frutta secca e miele che si sente già dalle scale. Fidati, è una di quelle ricette che ti fanno sorridere già mentre mescoli gli ingredienti e ti garantisco che il risultato non delude mai!

Questa Torta d’inverno è speciale perché unisce semplicità e gusto, mescolando pochi ingredienti che probabilmente hai già in casa e spezie irresistibili che fanno subito venire l’acquolina in bocca. Un mix perfetto di mela e pera per dare dolcezza e morbidezza, frutta secca per ottenere quel tocco incredibile di croccantezza e consistenza, mentre cannella, curcuma e zenzero aggiungono sapori e profumi travolgenti. E il miele? Un tocco finale che rende tutto irresistibile. Insomma credimi, non c’è modo migliore per coccolarsi con una fetta di torta e una tazza di tè o cioccolata calda!

Torta d’inverno: calda e morbida ma col tocco meravigliosamente croccante che conquista!

E allora che aspetti? Allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara gli ingredienti, ti mostro passo passo come fare la Torta d’inverno, semplice, veloce e profumatissima, così ogni colazione e merenda sarà favolosa. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Torta d’inverno

Stampo da 26 cm

4 uova

240 g di zucchero

150 ml di olio di semi di girasole

160 ml di latte

465 g di farina 00

1 mela

1 pera

3 g di cannella

3 g di curcuma

2 g di zenzero

150 g di frutta secca mista (nocciole, uvetta, noci, mandorle)

25 g di miele

Una bustina di lievito in polvere per dolci

Come si prepara la Torta d’inverno