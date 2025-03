Può capitare di non avere abbastanza tempo per se stessi. Ritagliarsi del tempo è di fondamentale importanza per il benessere psicofisico.

Non è raro che ci si trovi ad avere poco tempo per se stessi o, addirittura, mai. Complice la frenetica vita quotidiana fatta di famiglia, lavoro, impegni vari e problemi, le giornate scorrono senza che vi sia un momento per potersi rilassare o pensare soltanto a se stessi.

È importante sentirsi bene e prendersi cura di se stessi, mentalmente e fisicamente. Il proprio benessere psicofisico va tutelato. Ma ti sei mai chiesta perché non hai mai tempo per te stessa? Ecco la soluzione.

Perché non ho mai tempo per me stessa?

Può capitare di sentirsi sopraffatte e non riuscire ad avere tempo per se stesse. Questo avviene, ovviamente, perché non si riesce a ritagliarsi degli spazi nell’arco della giornata per poter ritrovare benessere e serenità. Ma quali sono, appunto, i motivi? Principalmente, non riusciamo mai a trovare tempo per noi stesse perché non riusciamo a gestire bene le nostre priorità. Capita che mettiamo, al primo posto, le esigenze degli altri come famiglia, lavoro e amici.

Questo, ovviamente, ci porta a trascurare i nostri bisogni. Capita che ci sentiamo responsabili e, quindi, colpevoli se ci concediamo del tempo per noi. In realtà, questo stile di vita frenetico può farci esaurire mentalmente e fisicamente, perché ci priva del tempo per ricaricare le energie. Come detto, si tratta di una mancanza di pianificazione.

Come fare per avere più tempo per te stessa

Come fare, quindi, per avere del tempo per se stessi? La soluzione è quella di ritagliarsi del tempo, attuando delle strategie. Come? Per prima cosa, ristabilisci le tue priorità e cerca di capire quando cominciare a dire no, delegando le tue responsabilità così da non sovraccaricarti. Ovviamente, puoi cercare di organizzare la tua giornata in modo più consapevole, inserendo vari spazi di pausa tra gli impegni per poterti dedicare un po’ a te stessa anche soltanto per qualche minuto.

Pensa, magari, a fare meditazione, una passeggiata, leggere un libro o rilassarti, semplicemente. Ovviamente, è il caso di ristabilire dei confini sani tra vita privata e lavoro, cercando di non portare quest’ultimo a casa: evita, quindi, di controllare messaggi o e-mail fuori orario. Cerca di mettere dei paletti per poter dedicare più tempo a te stessa. Prova anche a chiedere aiuto, se non ce la fai a fare tutto da sola delegando alcuni compiti per recuperare tempo per te e ritrovare felicità e benessere. Scopri anche i consigli per dormire bene e le cose da fare a casa da soli la domenica.