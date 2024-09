Non faccio più le patatine fritte a casa mia: le schiaccio e le servo così. Due minuti e finiscono

Che bontà le patatine fritte. Non si può dire di sicuro il contrario. Uno di quei contorni capaci di mettere d’accordo tutta la famiglia. Servite da accompagnamento ad un secondo di carne o pesce ma anche come semplice antipasto o con la pizza.

Uno sfizio perfetto per un aperitivo da consumare a qualsiasi ora della giornata. C’è chi preferisce prepararle in casa e chi invece opta per ordinarle quando va al ristorante. Ognuno ha le proprie abitudine. C’è da dire poi che con le moderne friggitrici ad aria, tanti le cuociono direttamente qui per assicurarsi più leggerezza.

Ma non tutti sanno che le patate anziché fritte, si possono preparare in modo sfizioso anche cucinandole diversamente. In particolare se si schiacciano e si servono così spariranno nell’arco di qualche minuto. Garantito!

Altro che fritte, le patatine servile così finiranno in pochi minuti: la ricetta

Se c’è una di quelle cose capaci di mettere tutti d’accordo a tavola sono le patatine fritte. Grandi e piccini in genere le adorano e a meno che non si abbiano particolari problemi di salute, sono uno dei piatti più gettonati da tutti. Peccato però che il fritto non sia così salutare, quindi si possono consumare ma sempre con moderazione.

E in alternativa, ecco che possiamo optare per questa ricetta che difficilmente farà rimpiangere le patatine fritte. Chiamate anche ‘smashed potatoes’ ci ha pensato l’influencer @KyleIstook a fornire un’idea da acquolina in bocca.

Anziché friggere le patate, infatti, basterà schiacciarle e servirle così: saranno una vera e propria delizia per il palato. Ecco la ricetta golosa e facilissima.

Ingredienti

1 chilo di patate novelle

1 noce di burro

q.b. olio extra vergine d’oliva

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. origano

q.b. paprika

Preparazione

Lavare accuratamente le patate e senza sbucciarle metterle a bollire in una pentola d’acqua. Trascorsi circa 40 minuti verificare con i rebbi di una forchetta se sono cotte. Se affondano significa che le patate sono pronte, altrimenti lasciarle sul fuoco ancora qualche minuto. Scolarle e condirle con olio, sale, pepe e paprika. A questo punto andranno posizionate su una teglia ricoperta di carta forno e andranno schiacciate con il fondo di una scodella. Non resta che sciogliere il burro e aggiungere una spolverata di origano. Quindi con un pennello da cucina spennellare le patate schiacciate. Ultimo step: le patate andranno infornate a 180°C per circa 10 minuti o comunque fino a doratura.

Non resta che gustarle!