Non comprarla più: la pasta sfoglia si fa in casa da oggi in poi, congelala e usala quando vuoi | Ti salva le cene 

Scopri come preparare la pasta sfoglia in casa: puoi congelarla e usarla quando vuoi per le tue cene in compagnia!

La pasta sfoglia è un ingrediente versatile, utilizzabile in molteplici ricette, sia dolci che salate. Ad esempio, può essere utilizzata per preparare croissant, torte salate, pizzette, e tanto altro. Molte persone però la acquistano già pronta al bancone del supermercato, nonostante possa essere preparata in casa facilmente.

Ecco come preparare la pasta sfoglia fatta in casa, sempre pronta all’uso. Grazie a questa ricetta base è possibile avere a disposizione della pasta sfoglia perfetta, basta congelarla e utilizzarla quando si ha la necessità.

Pasta sfoglia fatta in casa: la ricetta

Ingredienti:

150 g di farina

100 g di burro

75 g di acqua

Sale q.b.

Procedimento:

Lavorare il burro e la farina, impastando 30 gr di farina con 100 gr il burro. Si può utilizzare una planetaria o procedere manualmente, mettendo il tutto in una ciotola e utilizzando una spatola. L’importante è ottenere un impasto omogeneo, quindi non vanno utilizzate le mani poiché il calore rischierebbe di rendere il burro troppo morbido. Si può procedere trasferendo l’impasto tra due fogli di carta da forno, dandogli la forma di un rettangolo alto circa mezzo centimetro (si può utilizzare un mattarello). Posizionare l’impasto in frigorifero. Mescolare la parte rimanente di farina con l’acqua e un pizzico di sale. Quando si otterrà un composto morbido, si può posizionarlo su un piano infarinato e formare un rettangolo. Ora si può recuperare il panetto dal frigorifero e, posizionandolo sull’impasto, si può appiattirlo con le mani in modo che abbia lo stesso spessore. Ripiegare le due estremità laterali dell’impasto in modo da coprire il panetto, lasciando i lati superiori e inferiori intatti Spianare l’impasto con il mattarello, fino ad ottenere un rettangolo. Piegare il lato destro verso il centro e il lato sinistro allo stesso modo. Ripiegare nuovamente la pasta su se stessa, come fatto in precedenza. Questa operazione andrà ripetuta per altre tre volte, facendo riposare l’impasto in frigorifero per 10 minuti tra una volta e l’altra. Dopo aver completato tutto il processo, lasciar riposare la pasta sfoglia in frigorifero per almeno un’ora, prima di utilizzarla. Una volta utilizzata, se si hanno degli avanzi di pasta sfoglia, si può procedere a congelarla, mettendola in un sacchetto per alimenti o in pellicola trasparente.

Ecco pronta la pasta sfoglia fatta in casa, perfetta per sperimentare ricette gustose, come i dolcetti nutella e pasta sfoglia, o le classiche pizzette, in qualsiasi momento. Congelarla e utilizzarla quando più si ha bisogno è un modo perfetto per stupire gli ospiti con ricette 100% fatte in casa.