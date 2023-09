Solo Nutella e pasta sfoglia: realizzare dei dolcetti sfiziosi sarà una passeggiata. Uno tira l’altro

Deliziosi dolcetti a base di Nutella e pasta sfoglia: semplici, veloci e gustosi. Ecco la ricetta per creare questo snack sfizioso.

Se si è alla ricerca di una ricetta dolce e veloce, evitando troppe preparazioni e cotture lunghe, questa è la ricetta perfetta: bastoncini di Nutella e pasta sfoglia. Con tre semplici ingredienti e in pochi minuti di preparazione, è possibile gustare un dolcetto perfetto per la colazione o per uno snack sfizioso.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per la creazione di snack veloci e gustosi a base di Nutella: piacerà a tutti!

Nutella e pasta sfoglia: connubio semplice, ma perfetto

La Nutella è la crema spalmabile più venduta e amata al mondo ed è uno degli ingredienti più versatili, perfetto per moltissime ricette. Abbinando la Nutella alla pasta sfoglia, si può ottenere un mix davvero magico. La croccantezza della pasta sfoglia si sposa perfettamente con la morbida dolcezza della Nutella.

Ingredienti per 14 bastoncini:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

4 cucchiai di Nutella

3 cucchiai di zucchero

La pasta sfoglia è facilmente reperibile in qualsiasi supermercato e, per averla sempre a disposizione, si può metterla nel congelatore e utilizzarla quando più se ne ha la necessità. La Nutella, allo stesso modo, si trova ovunque, e probabilmente si trova già nella propria dispensa di casa.

Procedimento:

La preparazione dei bastoncini sfoglia e Nutella richiede solo pochi e semplici passaggi.

Iniziare stendendo la pasta sfoglia e spalmando uniformemente uno strato di Nutella su una metà del rettangolo. Ripiegare la pasta sfoglia sulla parte con la Nutella, creando un piccolo bordo per sigillare bene il tutto. Tagliare il rettangolo di pasta sfoglia in strisce di circa 2 cm di larghezza, passare ciascuna striscia nello zucchero. Infine, fare una leggera torsione del bastoncino. Disporre i bastoncini su una teglia con della carta forno e cuocere in forno a 180°C per 10 minuti , stando attenti a non farli dorare troppo.

I bastoncini a base di sfoglia e Nutella sono adatti a moltissime occasioni: per una merenda da portare a scuola, un dessert friabile post pranzo, un dolcetto serale da condividere guardando la tv.

In conclusione, la preparazione dei bastoncini sfoglia e Nutella è davvero un gioco da ragazzi, ma il risultato è delizioso. Per conquistare la propria famiglia e i propri amici, senza usare troppe energie e tempo, questo dolce è perfetto: un bastoncino tira l’altro!