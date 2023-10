Non c’è solo l’Assegno Unico: per i figli ci sono tanti aiuti che le famiglie ignorano e non chiedono

Oltre all’Assegno Unico sono diversi gli aiuti che le famiglie con figli possono richiedere. Ecco tutti quanti quelli previsti.

Essere genitori è un vero e proprio lavoro, ricco di responsabilità e di doveri, ma soprattutto di spese che pesano non poco sul budget familiare. Sono diversi i sostegni economici pensati dal Governo per sostenere la genitorialità, conciliare vita e lavoro e per far fronte alle spese che i figli comportano.

Oltre al più famoso Assegno Unico, ci sono diverse agevolazioni che le famiglie con figli possono richiedere. Alcuni di questi sono già in essere, altri partiranno nel 2024 e quindi è fondamentale avere già tutto pronto per poterli richiedere.

Tutti gli aiuti che le famiglie con figli possono richiedere

Oltre all’Assegno Unico, ci sono diverse agevolazioni che le famiglie con figli possono richiedere. Con la Legge di Bilancio 2023 sono diverse le misure introdotte dal Governo e altre ancora sono state appena approvate da quella del 2024.

Si parta dalla Carta risparmio spesa, che possono richiedere le famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro. Con questa card è possibile acquistare beni di prima necessità, specie quelli alimentari. C’è poi il Reddito alimentare 2023 destinato a coloro che versano in pessime condizioni economiche. L’aiuto consiste nell’erogazione di pacchi alimentari realizzati con i prodotti non venduti dei negozi della distribuzione alimentare che altrimenti verrebbero buttati.

Un altro aiuto per le famiglie con figli è la Carta acquisti che può essere usata per sostenere le spese alimentari presso negozi convenzionati, spese sanitarie e bollette. Questa carta ha un valore di 40 euro mensili e possono richiederla coloro che hanno compiuto 65 anni o che hanno figli di età inferiore ai 3 anni, e sono in possesso di determinati requisiti di reddito. Le famiglie con figli dovranno far fronte ogni mese a bollette molto salate. Ecco allora che il Governo ha pensato anche al Bonus Bollette, che possono richiedere coloro che hanno un ISEE di 15000 euro.

Si passa poi al congedo parentale che è un periodo in cui i genitori (madre e padre) non vanno al lavoro per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Questo periodo è pagato dall’INPS per i primi 8 mesi con il 30% della retribuzione e per l’ultimo mese con l’80% della retribuzione. Poi ci sono aiuti specificatamente per le mamme e per i papà, vale a dire assegni di maternità o di paternità.

Ancora, l’assegno di congedo matrimoniale che è un’agevolazione prevista in caso di matrimonio civile o concordatario, o unione civile, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. Il Bonus asilo nido che possono richiedere le famiglie con figli di età fino a 3 anni: sono previsti 3.000 euro all’anno per pagare le rette degli asili nido o di servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie.

Ulteriori benefici per le famiglie

Bonus cultura è l’agevolazione destinata ai neo maggiorenni. Si divide in due: Carta della Cultura, destinata ai giovani appartenenti a famiglie con ISEE sotto i 35.000 euro e la Carta del Merito, rivolta agli studenti che si sono diplomati con il massimo. Il bonus cicogna è un contributo economico di 500 euro erogato a favore dei figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST. Si ha tempo fino al 31 ottobre 2023 per presentare domanda.

Ci sono poi diversi bonus edilizi: Bonus acquisti case Green, Bonus ristrutturazione, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus barriere architettoniche, Superbonus 2023, Superbonus 90. Tutte queste misure permettono di ristrutturare casa, rendendola più efficiente dal punto di vista energetico, beneficiando di agevolazioni e detrazioni.

Infine, dato che le famiglie, oltre alle bollette di luce e gas dovranno pagare anche il carburante che ha raggiunto prezzi altissimi, potranno beneficiare del Bonus benzina. Questo spetta ai lavoratori dipendenti privati che potranno ottenere 200 euro per l’acquisto di carburate.

Dunque sono davvero tanti gli aiuti economici alle famiglie, oltre all’Assegno Unico. È bene solo valutare se si hanno i requisiti per ottenerli e, se possibile, farne richiesta.