“Non c’è una regola”, Carlo Conti annuncia il grande cambiamento del suo Sanremo

Dall’orario di chiusura anticipato all’assenza dei monologhi, fino alla scelta di una conduzione corale. Di novità, nel Sanremo di Carlo Conti, ne troveremo tante e a confermarlo sono state proprio le dichiarazioni del conduttore e direttore artistico del Festival. Che, affiancato dai co-conduttori della prima serata, Gerry Scotti e Antonella Clerici, ha partecipato alla conferenza stampa di apertura.

Una conferenza stampa durante la quale Conti ha affrontato tantissimi temi, tra cui la scelta delle canzoni, volta a ricercare la varietà. Ascoltando i brani in gara, il pubblico potrà divertirsi con futuri tormentoni ma anche riflettere. Col ritiro di Emis Killa saranno 29 i big che si esibiranno all’Ariston, ma attenzione: un personaggio tanto atteso dal pubblico non salirà sul palco sanremese.

Sanremo 2025, non sarà sul palco dell’Ariston: l’annuncio di Carlo Conti

Mancano poche ore all’inizio della kermesse canora più amata dagli italiani. La 75esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dall’11 al 15 febbraio e, stando alle indiscrezioni, i telespettatori dovranno aspettarsi tantissime sorprese. L”edizione di Carlo Conti sarà differente da quelle targate Amadeus per diversi aspetti, tra i quali spicca l’assenza di Angelina Mango sul palco dell’Ariston.

L’ex cantante di Amici ha trionfato nella passata edizione (non senza polemiche), battendo in finalissimi il re del televoto Geolier. A differenza degli anni passati, però, la vincitrice della scorsa edizione non sarà presente a Sanremo e non si esibirà sul palco dell’Ariston col brano vincitore, La Noia. A confermarlo è stato proprio Carlo Conti, nella conferenza stampa tenutasi lunedì 10 febbraio.

“Ancora non l’ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale“, ha dichiarato Conti, facendo riferimento al periodo di pausa che l’artista ha scelto di prendersi di nei mesi scorsi, mettendo in pausa il suo tour e allontanandosi da social, per mettere al primo posto la sua salute e prendersi cura di se stessa.

“Vedremo cosa fare nei prossimi giorni, potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni“, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico, lasciando comunque una porta aperta alla partecipazione della Mango al prossimo Sanremo. In ogni caso, il conduttore ha voluto precisare che non esiste alcuna regola riguardante i vincitori degli anni precedenti.

Nel frattempo, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, Angelina ha voluto mandare il suo personale in bocca al lupo agli artisti che si accingono a vivere l’avventura sanremese. “Pareva una pazzia invece era solo un anno pieno di amore ed è quello che auguro ai miei amichetti pronti a salire sulla giostra. Vi guarderò col cuore pieno e farò il tifo per tutti voi”, ha scritto in allegato a un post contenente foto e video del suo magico Sanremo 2024.