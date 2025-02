Sanremo 2025, cambia tutto a poche ore dall’inizio: esclusa dalla manifestazione

Secondo quanto emerge a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2025, l’amato personaggio non parteciperà alla manifestazione (come inizialmente previsto).

Il conto alla rovescia è partito poiché manca davvero pochissimo alla partenza della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Un evento attesissimo dal pubblico di ogni età, che ogni anno si ferma per ascoltare le canzoni in gara e vivere ogni emozione dello show musicale più rilevante del nostro Paese. Uno show che, quest’anno, vedrà salire tanti protagonisti sul palco dell’Ariston.

Per accompagnarlo nel corso delle cinque prime serate, Carlo Conti ha scelto un vasto numero di artisi, optando per una conduzione corale: “È un bel cast all’insegna di un festival che va fatto insieme”, ha dichiarato al TG1. A proposito di cast, però, potrebbe esserci un clamoroso cambio di programma dell’ultima ora. Ecco chi sarebbe stata esclusa dalla manifestazione.

Clamoroso retroscena su Sanremo 2025: non sarà più al DopoFestival, cos’è successo

Sanremo è Sanremo, ma anche il PrimaFestival e il DopoFestival hanno acquisito sempre più centralità nelle ultime edizioni della kermesse canora. Dal 2017, le serate sono precedute dal PrimaFestival, la striscia che contiene curiosità, interviste nel backstage e tanto altro. A condurre, quest’anno, ci sono Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, affiancati dall’inviata Mariasole Pollio. E il DopoFestival?

L’appuntamento che inizia subito dopo le prime serate si conferma un punto fisso del Festival: al timone ci sarà Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli. Chi non farà parte del contenitore post-sanremese è invece Giulia De Lellis, che sarebbe stata ufficialmente esclusa dal cast fisso della manifestazione. Inizialmente, alla nota influencer era stato attribuito un ruolo ben preciso, ma qualcosa è cambiato.

Il compito di commentare i look di artisti e non spetta all’ex volto di Uomini e Donne ma ad Anna Dello Russo, giornalista, icona di stile ed ex direttrice creativa di Vogue Japan. La notizia della possibile esclusione della De Lellis dal DopoFestival era già trapelata da diversi giorni, ma la conferma è arrivata nelle scorse ore, sul canale Instagram ufficiale di Gabriele Parpiglia.

Secondo quanto riportato dal giornalista, la partecipazione di Giulia sarebbe stata ancora incerta fino alle scorse ore. Dietro la scelta della Rai di escluderla dalla kermesse, la volontà di optare per un personaggio ‘neutro’ (oltre che più esperto), così da evitare ogni possibile polemica. Come è noto a tutti, infatti, la De Lellis è legata sentimentalmente a Tony Effe, uno dei 29 big in gara nella kermesse musicale.