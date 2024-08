Non buttare i tuoi vecchi jeans: così puoi dargli nuova vita

Idee di riciclo da copiare per usare i vecchi jeans in modo creativo e realizzare tantissimi oggetti, accessori e decorazioni utili.

Quando nell’armadio non c’è più spazio perché è pieno di vecchi jeans puoi dare spazio alla tua fantasia e dargli nuova vita riciclando ogni pezzo in modo molto creativo. Non solo si possono trasformare in nuovi abiti originali ma sono perfetti per realizzare accessori e decorazioni per la casa.

Se quindi vuoi riciclare i tuoi vecchi jeans in modo creativo non devi fare altro che seguire questi tips, con i nostri suggerimenti potrai recuperare il tessuto e farne qualcosa di unico e davvero originale.

Cosa fare dei vecchi jeans, idee di riciclo creativo

Non importa se hai dei jeans chiari, scuri, strappati o usurati, quello che conta è avere gli strumenti giusti per riciclarli in modo creativo. Prendi quindi delle forbici, ago e filo adatti ai jeans e seguici in questo viaggio alla scoperta di come usare i jeans vecchi per trasformarli in accessori e tanto altro.

Facciamo una piccola premessa, come tutti i tessuti anche i jeans possono diventare degli oggetti utili in casa. Basterà scucirli e ricucirli nel modo opportuno e potrete creare un copriletto o un copridivano molto cool. Ma di sicuro uno dei primi esperimenti che puoi provare e con cui divertirti a creare oggetti nuovi con i jeans vecchi è cucire le federe dei cuscini.

Prendi le misure e realizza un modello di carta in modo da poterlo sovrapporre sulla stoffa e ritagliare il denim seguendo le giuste dimensioni, tenendo conto del volume occupato dall’imbottitura. Cuci a rovescio più pezzi di stoffa o sfilacciare i bordi se ti piace l’idea di sfruttarli come elemento decorativo.

Un’altra idea per riciclare i jeans è cucire una borsa. La puoi creare facilmente ritagliando il pantalone poco al di sotto del cavallo, ricuci il fondo, poni una zip o dei bottoni per la chiusura e con altri pezzi di stoffa ricava i manici o la tracolla.

In alternativa puoi anche creare delle composizioni con altri ritagli di stoffa che fungeranno da decorazione. Se hai una macchina da cucire sarà molto semplice e veloce, ma anche cucendo a mano potrai ottenere degli ottimi risultati, segui le indicazioni su come realizzare la borsa jeans.

Con il denim puoi creare davvero un’infinità di cose, dal portacellulare alle ciabatte (sfruttando le tasche), da abiti creati seguendo la tendenza patchwork alla cuccia dei tuoi animali domestici. E anche i ritagli possono diventare qualcosa di bello e alla moda.

Ad esempio li puoi usare per creare un tappeto, ti basta un uncinetto grande per poter agganciare e intrecciare i pezzi di denim e potrai anche abbellire la tua casa, se hai pochi pezzi potrai creare un grazioso centrotavola. Infine non perderti altre idee di riciclo creativo con la stoffa che puoi copiare se ti piace il fai da te.