Non avrai mai più la casa umida (anche quando piove) con questo metodo super efficace

La stagione delle piogge è arrivata e con essa anche l’umidità in casa: ecco come fare per combatterla con un metodo semplice e a costo zero.

Anche se al sud Italia l’autunno sembra ancora farsi desiderare, al nord invece è già arrivato prorompente, facendo pregustare i mesi invernali a venire. E con l’arrivo dell’autunno arrivano anche le piogge, che portano umidità fuori e dentro casa. L’umidità, in alcuni casi, può diventare una vera propria piaga all’interno delle abitazioni, fino a far proliferare la muffa; questa è non solo antiestetica da vedere, ma anche pericolosa per la salute di chi ci vive vicino, per questo è essenziale ridurre al minimo la possibilità di ristagno di umidità dentro casa.

Per prevenire la formazione di umidità all’interno della nostra casa possiamo prendere alcuni accorgimenti molto semplici: il primo è quello di mantenere una buona ventilazione. Aprite le finestre o installate un termoventilatore che assorba l’umidità. Meglio non cucinare per troppo tempo nelle giornate particolarmente uggiose, in quando lo sbalzo di temperatura porterà la formazione di umidità in casa. Infine è bene evitare di mantenere le superfici bagnate dopo le pulizie, come pavimenti o finestre. Se però tutti questi accorgimenti non sono bastati a prevenire la formazione di goccioline in casa, possiamo utilizzare dei trucchetti che eliminarle del tutto.

Umidità addio: i rimedi per un deumidificatore naturale

Molti ingredienti naturali, a costo praticamente zero, sono infatti in grado di assorbire l’umidità. Uno di questi è il riso, che riesce a catturare facilmente l’acqua in eccesso. Anche il bicarbonato svolge la stessa funzione, oltre che lavorare anche come cattura odori. Entrambi gli ingredienti possono essere messi in dei sacchettini traspiranti e posizionati nelle zone dove vediamo la maggior formazione di umidità o muffa. Anche il sale è un ottimo cattura-umidità e basta versare del sale grosso in una ciotola capiente, posizionandola sempre nelle zone più umide della casa, per dire addio per sempre all’umidità. Tutti e tre gli ingredienti vanno cambiati quando si sciolgono o diventano mollicci, segno che hanno catturato una grande quantità d’acqua.

Infine ci sono altri due ingredienti di uso comune che possono combattere la formazione di muffa e umidità. Uno è l’amido di mais, molto famoso per rimuovere l’umidità dalle scarpe (un vecchio trucchetto della nonna che in molti ricorderanno). Anche questo può essere messo in delle ciotole capienti e posizionato nei punti strategici della casa. L’ultimo deumidificatore naturale è il borotalco, non un ingrediente da cucina ma uno dei prodotti cosmetici più usati di sempre. Non solo lenisce e profuma la pelle, ma riesce ad assorbire umidità e cattivi odori. È perfetto da utilizzare in bagno, così da eliminare l’umidità della doccia e profumare al tempo stesso.